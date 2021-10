สำนักงานสลากฯ ยกทัพ 10 ชุมชน คนสร้างสรรค์ อวดโฉมผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปีที่ ๓

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมเปิดการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในธีม GLO Go Together สะท้อนแนวคิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดนนทบุรีกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สำนักงานฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นนวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ด้วยการสร้างงาน สานความสุข สู่รายได้ที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่ได้ซ่อม – สร้าง – เสริมชุมชนให้แข็งแกร่ง พร้อมที่จะเข้าสู่ยุคต่อไปของความปกติใหม่ ด้วยหลักคิดการพัฒนาโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน ขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนเกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการที่มีเอกลักษณ์จากทุนปัญญาสร้างสรรค์กว่า ๔๐ รายการ จาก ๑๐ ชุมชน ประกอบด้วย เมี่ยงคำบัวหลวงและชาเกสรบัว จากชุมชนบ้านวังต้น จ.นครนายก, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสวนมังคุด ๑๐๐ ปีของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด จ.จันทบุรี, ผ้าทอจากพิพิธภัณฑ์ชุมชนจันเสน จ.นครสวรรค์, ผ้าสรรพยาหรือผ้าขาวม้าสารพัดประโยชน์ จากชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จ.ชัยนาท เป็นต้น สร้างรายได้ให้กับชุมชนมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม“การจัดงานวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมากทำให้เราได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ดีๆ ของชุมชน โครงการสลากสรรค์สร้างต้องการสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งด้วยตัวเอง แม้ลูกค้าจะเข้าไม่ถึงเขา แต่เขาสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ด้วยการทำตลาดออนไลน์ นอกจากสร้างรายได้แล้วเขายังได้เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ซึ่งความสำเร็จของการจัดงาน คือ เขามีความสุขและสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยแต่ละปีเราเลือกที่จะพัฒนาปีละ ๑๐ ชุมชน เริ่มจากชุมชนที่ใกล้ชิดสำนักงานฯ ก่อน ในปีต่อไปเราจะขยายไปยังชุมชนที่ไกลขึ้น และอาจจะเพิ่มเป็นปีละ ๑๒- ๑๕ ชุมชน หากทำครบ ๑๐ ปีเราจะมี ๑๐๐ ชุมชนทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โครงการฯ ยังสามารถแก้ไขปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดหรือการเล่นพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน รวมถึงการพนันอื่นๆ ซึ่งสำนักงานสลากฯ มีความแน่วแน่ในการไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภท”ด้าน พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนปีที่ ๓ ว่า ภายหลังจากที่ผู้ประกอบการชุมชน ได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากที่ปรึกษา ชุมชนละ ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์การตลาด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านประสบการณ์ท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาอาหาร และด้านดิจิทัล ทางสำนักงานฯ ได้เชิญผู้ประกอบการมาจัดแสดงผลงานการพัฒนาพร้อมจำหน่ายและเปิดตัวสินค้าชุมชน โดยจัดงานขึ้นในธีม GLO Go Together แบ่งออกเป็น ๔ โซน คือ 1. GLO Go Giving: นิทรรศการนำเสนอแนวคิดการดำเนินโครงการฯ 2. GLO Go Gifted: นิทรรศการนำเสนอผลงานก่อน - หลัง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. GLO Go Greet: การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยผู้นำชุมชนผ่านช่องทาง Online และ On ground และ 4. GLO Go Gain: นำเสนอเทรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านช่องทาง Online และ On ground ใน ๒ หัวข้อหลักบนเวทีกิจกรรม คือ “เสิร์ฟอาหารชุมชนบนหน้าจอ” กิจกรรมการแนะนำสาธิตอาหารจากวัตถุดิบในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสูตร/ภาพลักษณ์การบริการ และ “Cozy House เพราะเราต้องอยู่บ้าน” กิจกรรมแนะนำเทรนด์การแต่งบ้าน คอนโดในยุค WFH ด้วยสินค้าชุมชน...อย่างคนมีสไตล์“ขอเชิญชวนผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยว ผู้ที่รักการช้อปปิ้งสินค้าดี มีเรื่องราว ชมรายละเอียดสินค้าชุมชน อย่างคนมีสไตล์ และแหล่งท่องเที่ยวทั้ง ๑๐ ชุมชน ได้ทาง Facebook Fan page: สลากสรรค์สร้าง เพื่อชุมชน เพื่อร่วมมือกันกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” รองศาสตราจารย์ ธนวรรธน์ กล่าวในที่สุด