กลุ่มนักแสดงนำจากซีรีส์ “น้องเหมียวในห้องผม” Meow Ears up ร่วมด้วยช่วยโควิด

นอกจากกลับมาเดินหน้าลุยถ่ายซีรีส์กันต่อแล้ว กลุ่มนักแสดงนำจากซีรีส์ "น้องเหมียวในห้องผม" Meow Ears up ที่ผลิตโดย บริษัทอาร์ท้อป โปรดักชั่น จำกัด นำทีมโดย แก๊ป - กิตติชัช เตชาหัวสิงห์,เจมส์ - ประพัฒน์ธรณ์ จักขุจันทร์,ไบรท์ - ธนพล อภิสุทธิไมตรี, โบโด้ - โบโด เชเฟอร์,คริส - เซณเธอลิณณ์ แทนวิธู และ ปอ - วิชาดา อติเวศย์อังกูร เป็นตัวแทนจาก บริษัทอาร์ท้อป ร่วมกับเสื้อผ้าแบรนด์ Valerie & Vivian และ กระบองเพชร Yi Duo Rou ขอมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมกับการบริจาคเครื่องดื่ม ข้าวสาร พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย ให้กับกลุ่ม จิตอาสา เส้นด้าย (Zendai) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 ต่อไป