“เกบ วัทคิ่นส์” เปลี่ยนอารมณ์..ส่งเพลงเศร้า “Blue Skies” ประชดคนไร้หัวใจ แอบแง้มเล็งปล่อยอัลบั้มเร็วๆนี้

กระแสตอบรับจากซิงเกิลแรกดีเกินคาดหนุ่มลูกครึ่งไทย- ออสเตรเลีย วัย 19 ปีไม่รอช้า..รีบส่ง “ซิงเกิลที่สองออกมาต่อทันที ซึ่งถึงดนตรีจะโยกได้แต่อาจจะเป็นการโยกพร้อมน้ำตาเพราะเนื้อเพลงสุดเศร้าเคล้าชีวิตจริงของเกบนั่นเอง โดยเพลงนี้ยังได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์คู่ใจอย่าง “ตูน พีรพล เอี่ยมจำรัส” มือกีตาร์ วง Three Man Down อีกเช่นเคย และถ้าฟ้าเป็นใจเมื่อไหร่ เกบก็อยากจะปล่อยอัลบั้มและร้องสดๆให้แฟนเพลงฟังซักครั้งเกบ เล่าว่า “พูดตรงๆผลตอบรับของเพลง One Summer มันเกินคาดมากเลยครับ ก่อนที่จะปล่อยเพลง ผมไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงหรือจะมีคนฟังไหม แต่พอได้รับข้อความและกำลังใจจากเพื่อนๆและคนในวงการดนตรีหลายท่านที่บอกว่าชอบเพลงของผม มันเป็นประสบการณ์ที่เจ๋งมากๆ ผมเลยตั้งใจปล่อยเพลง “Blue Skies” ต่อเลยเพลงนี้ผมใช้เวลาแค่ 2 วันในการแต่งและทำเดโม่ในห้องนอนผมเอง ยังเป็นเพลงภาษาอังกฤษสไตล์อินดี้ป็อปเหมือนเดิม ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ของคนสองคนที่นับวันก็จะมีแต่ปัญหา แม้จะอยู่ด้วยกันแต่เหมือนมีแค่ตัวแต่ไร้หัวใจ ผมเลือกให้เพลงมีบีทสนุกๆหน่อย มีมู้ดแอนด์โทนที่ดูมีความสุขตัดกับเนื้อร้องที่พูดถึงความเศร้า ความโกรธ ผมอยากทดลองอะไรที่มันแตกต่างออกไป หวังว่าทุกคนจะชอบไอเดียกันนะครับ ซึ่งพี่ตูนก็ให้คำแนะนำที่ดีมากๆเสมอครับสำหรับเอ็มวีเพลงนี้ ทีมงานติดต่อพี่มนธิการ์ คำออน มากำกับให้ครับ พี่เค้ามีกิมมิคน่าสนใจมาก คือการวางภาพเป็น 3 พาร์ทในเฟรมเดียวกัน พาร์ทแรกฝั่งซ้ายจะสื่อถึงช่วงที่ความสัมพันธ์อะไรๆก็ดีไปหมด พาร์ทตรงกลางคือช่วงที่หมดโปรความหวาน และพาร์ทสุดท้ายฝั่งขวาเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการทะเลาะผิดใจกันครับ เรายกกองไปถ่ายกันแถวหนองจอกครับ วิวสวยมากไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ในกรุงเทพฯนี่เอง ซึ่งวันนั้นร้อนมากแต่ถือว่าโชคดีเพราะฟ้าเปิดฝนไม่ตก เพลงนี้ผมก็เล่นเองอีกแล้ว (หัวเราะ) สนุกมากครับ ได้ร่วมงานกับนาตาชา เปอะทิซอน ซึ่งเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆ ทำให้ผมรู้สึกสบายใจตอนเข้าฉากด้วย ผู้กำกับและทีมงานก็เก่งมากๆ พี่ๆช่วยผมเยอะมาก ผมประทับใจในภาพที่ผู้กำกับคิดไว้และพอได้เห็นงานก็ชอบเอ็มวีมากๆครับซึ่งถ้าได้ผลตอบรับที่ดีแบบนี้อีก ก็แอบวางแผนจะปล่อยอัลบั้มเร็วๆนี้ครับ เป็นความใฝ่ฝันของผมเลยและถ้าสถานการณ์ดีขึ้นผมก็อยากจะเล่นดนตรีร้องเพลงให้ทุกคนฟัง คิดถึงที่สุดครับ ยังไงก็ขอฝาก “Blue Skies” ด้วยนะครับ สามารถเข้าไปฟังได้แล้วที่ทุกช่องทางสตรีมมิ่งและฝากเข้าไปดูเอ็มวีได้ใน Youtube: Gabe Watkins ครับ ถ้าใครอยากจะติดตามผม เข้าไปได้ที่ Instagram @gabewatkins10 และ เพจ Facebook ชื่อ Gabe Watkins ผมมีอะไรน่าตื่นเต้นๆ รอให้ทุกคนอยู่ หวังว่าจะได้พบกับทุกคนและหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้นะครับ ขอบคุณครับ”