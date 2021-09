เริ่มแล้ว กิจกรรมต้นแบบ ยุค New Normal ททท. เน้นจัดงานวางมาตรการเข้มสูงสุด Thailand SHA SHA SHA : The Memory @ Phuket Krabi PhangNga

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอบโจทย์ ฤดูท่องเที่ยว เริ่มขยับด้วยการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ประสบการณ์อันทรงคุณค่าน่าประทับใจ (Thailand Festival Experience) ภายใต้มาตรฐานและมาตรการเข้มข้นสูงสุด เพื่อเป็นต้นแบบกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเคร่งครัดด้านสาธารณสุขซึ่งแน่นอนจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมจะได้ทั้งความสุขและปราศจากความเสี่ยง ทั้งนี้ ททท. ก็ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ทำตามมาตรการในการในการเข้าพื้นที่การจัดกิจกรรมสามรถเข้าร่วมได้เท่านั้น นอกจากนี้ มีการประเมินภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่โดย หน่วยงาน สธ อย่างใกล้ชิด อนึ่ง ททท. พร้อม ปรับ กิจกรรมตามคำแนะนำของ สธ เพื่อปิดทุกจุดเสี่ยง แต่ยังคงตอบโจทย์ความสุข และ ความมั่นใจ ในการเข้าร่วมงานสูงสุดจะเน้นรูปแบบงานแสงสี lightup illumination กิจกรรมทางน้ำ sport Tourism ส่วน The Memory @ Krabi, Phang-Nga จะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัส ได้แก่ Landmark ถ่ายภาพภายในงาน บูธกิจกรรม DIY กิจกรรมการ Live จาก KOLs ที่จะมาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นพิเศษภายในงานนี้กับสินค้าของที่ระลึกท้องถิ่นของชุมชน สินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำ การแสดงจากศิลปินในท้องถิ่น และศิลปินที่มีชื่อ การแสดงโชว์ท้องถิ่น ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาสร้างสีสันในทุกวัน ศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ ตลอดระยะเวลาการจัดงานแนวคิดการจัดกิจกรรมเป็นไปในรูปแบบ New Normal ที่จะดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้เกิดความมั่นใจในการมาร่วมงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศ และ กลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย (Expat) ให้เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้ง นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยตามโครงการ Phuket Sandbox สามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในพื้นที่นำร่องรูปแบบ 7+7 (7+7 Phuket Extension) เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมงานเป็นไปตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด สามารถจองคิวเข้าร่วมงานล่วงหน้าผ่าน QR Code ของกิจกรรมแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อมาถึงหน้างาน ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และหลักฐานการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ที่ออกใบรับรองจากสถาบันไม่เกิน 72 ชั่วโมง รวมถึงทุกคนที่จะเข้างานต้องมีการตรวจ ATK หน้างานก่อนเข้า พร้อมแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนว่าจองคิวมาแล้วและลงทะเบียนเข้างานด้วยแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ รักษา มาตรฐาน DMHTTA และ Covid-Free Setting ภายในงานจะกำหนดผู้อยู่ในงานไม่เกิน 300 คน (ความแออัด ไม่ต่ำกว่า 1 คน ต่อ 10 ตารางเมตร) ผู้ที่สนในสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : THAILAND SHA SHA SHA The Memory หรือ โทร 1672 เพื่อนร่วมทาง