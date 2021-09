ททท. จัดงาน Thailand SHA SHA SHA @ Andaman : The Memory กระตุ้นการท่องเที่ยว 3 จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ พร้อมกัน 10 วันรวด 24 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 พร้อมมาตรการท่องเที่ยวปลอดภัยตามมาตรฐาน SHA

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมสัมผัสความสนุกสนานแบบจัดเต็มความสุขที่ทุกคนต่างคิดถึงในงาน Thailand SHA SHA SHA @ Andaman : The Memory ภูเก็ต กระบี่ พังงา 3 จังหวัดพร้อมกัน 10 วันรวด ที่จะมาพร้อมกับความมั่นใจในการท่องเที่ยวปลอดภัย ภายใต้โครงการมาตรฐานด้านสุขอนามัย SHA (Safety Health Administration) โดยในจังหวัดภูเก็ต จัดที่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต, แหลมพรหมเทพ, และหาดกะตะ จังหวัดพังงา จัดที่ เกาะยาวใหญ่ และ จังหวัดกระบี่ จัดที่ อ่าวนางแลนด์มาร์ค ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. ภายในงานจะได้พบกองทัพศิลปินมากมาย อาทิ ตู่ ภพธร, นนท์ ธนนท์, ก้อง สหรัฐ, ป็อบ ปองกูล, ต้น ธนษิต, ส้ม มารี, นิวจิ๋ว, แพรว คณิตกุล, ลุลา, คชา, โจอี้ เดอะ วอยซ์ , ไอซ์ ศรัณยู เป็นต้นโดยงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศ และ กลุ่มนักท่องเที่ยว Expat ให้เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้เป็นไปตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้เห็นชอบตามที่ ททท. เสนอให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในโครงการ Phuket Sandbox สามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในพื้นที่ นำร่องรูปแบบ 7+7 (7+7 Phuket Extension)แนวคิดการจัดกิจกรรม Thailand SHA SHA SHA @ Andaman : The Memory เป็นไปในรูปแบบ New Normal ที่จะดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA (Safety Health Administration) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้เกิดความมั่นใจในการมาร่วมงานโดยรูปแบบกิจกรรม จะจัดเต็มความสุขสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ Thailand SHA SHA SHA : The Memory @ Phuket พบกับกิจกรรมสร้างสีสันใน 3 พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต “Lighting In The Memory” มีการแสดง Light Mapping ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว, หอนาฬิกาพรหมเทพ และการแสดง Light Up ที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ต เพอรานากันนิทัศน์,Blue Elephant Phuket, ศาลเจ้าแสงธรรม, ตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิโน-ยูโรเปียน, บ้านพระพิทักษ์ชินประชา บริเวณหาดกะตะ “Sport In The Memory” บันทึกภาพความประทับใจกับ Landmark ถ่ายภาพ พร้อมกิจกรรม Surf Board เอาใจผู้รักในกิจกรรมทางน้ำ ที่เปิดโอกาสให้ได้มาลองสัมผัสกับการเล่น Surf Board ที่กำลังเป็นที่นิยม อีกทั้ง แหลมพรหมเทพ ที่เป็นไฮไลท์ของเกาะภูเก็ต จะเป็นการจัดกิจกรรมในคอนเซ็ปต์ “Chilin In The Memory” มีการบรรเลงเพลงภายใต้บรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน รวมถึงการผ่อนคลายไปกับกิจกรรมการเล่น “โยคะ” ทุกวันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์นอกจากนี้ ททท. ยังจัดกิจกรรมความบันเทิงพร้อมกันอีกสองจังหวัด ได้แก่ Thailand SHA SHA SHA : The Memory @ Krabi ณ อ่าวนางแลนด์มาร์ค และ Thailand SHA SHA SHA : The Memory @ Phang Nga ณ เกาะยาวใหญ่ ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเทียวได้ร่วมสัมผัส ได้แก่ Landmark ถ่ายภาพภายในงาน, บูธกิจกรรม DIY, กิจกรรมการ Live จาก KOLs ที่จะมาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นพิเศษภายในงานนี้กับสินค้าของที่ระลึกของชุมชน สินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA อาทิ ผ้าบาติก ,กระเป๋ากระจูด ,ชุดยูคาตะ , ร้านทรีมังกี้ส์ , โรงแรมเกาะยาวใหญ่ วิลเลจ, โรงแรมอินเตอร์คอน ภูเก็ต เป็นต้น พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำ เช่น พายเรือคายัค พายซับบอร์ด เป็นต้น ชมความสวยงามของเกาะยาวใหญ่, การแสดงจากศิลปินในท้องถิ่นมากมาย ทั้งการดนตรี โชว์ท้องถิ่นสุดตระการตา, การแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาสร้างสีสันในทุกวัน ศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ ตลอดระยะเวลาการจัดงานในขณะเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว ททท. มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมงานเป็นไปตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และจะต้องแสดงหลักฐานการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ที่ออกใบรับรองจากสถาบันไม่เกิน 72 ชั่วโมง รวมถึงผู้ร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาเข้าร่วมงาน เว้นระยะห่าง social distancing ทั้งนี้นักท่องเที่ยว ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถทำการจองคิวเข้าร่วมงานล่วงหน้าผ่าน QR Code โดยสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : THAILAND SHA SHA SHA The Memory เพื่อแสดงให้แก่เจ้าหน้าที่หน้างาน และเมื่อมาถึงบริเวณงานผู้เข้าร่วมงานจะต้องลงทะเบียนเข้างาน ใน Application ไทยชนะ โดยภายในงานจะกำหนดผู้อยู่ในงานไม่เกิน 100 คน สลับหมุนเวียนตลอดเวลาการจัดงาน