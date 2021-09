"อาลัยแด่นกไร้ขา" เปิดบันทึกลับชวนประทับใจของ "เลสลี่ จาง"

หากมีชีวิตอยู่ วันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมาหนึ่งในอดีตซูเปอร์สตาร์ของฮ่องกงอย่าง "เลสลี่ จาง" ก็จะมีอายุครบ 65 ปีพอดีย้อนกลับไปในอดีต ข่าวการเสียชีวิตแบบกะทันหันของเจ้าตัวด้วยวัยเพียง 46 ปีเมื่อวันที่ 1 เมษายน ปี 2003 ไม่เพียงแต่จะช็อกความรู้สึกของชาวฮ่องกงเท่านั้น หากแต่ยังนำมาซึ่งความเศร้าเสียใจไปยังแฟนหนังของเขาทั่วโลกอย่างไรก็ตาม แม้จะเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 20 ปี แต่จนถึงทุกวันนี้เรื่องราวชีวิตของเขาในแง่มุมต่างๆ ก็ยังคงถูกถ่ายทอดออกมาอย่างไม่รู้จบหนึ่งในเรื่องราวที่ชวนประทับใจเป็นอย่างมากก็เห็นจะเป็นความลับที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือที่ระลึก Walking Together through the Year of the Year ซึ่งตีพิมพ์​ออกมาเพียง 2,500 เล่ม ในปี 2017 โดย The United Hospitalเนื้อหาในหนังสือที่ถูกถ่ายทอดโดย "หวงเจี๋ย" ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 1988 ระหว่างที่เธอทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพยาบาลประจำวอร์ดผู้ป่วยคนไข้โรคมะเร็ง ซึ่งหนึ่งในคนป่วยของเธอก็คือเด็กชายที่เป็นมะเร็งไขกระดูกระยะสุดท้ายโดยเชื้อร้ายได้แพร่กระจายไปทั่วจนแพทย์ต้องตัดมือซ้ายเขาออก ในขณะที่ดวงตาข้างขวาของเด็กชายก็เริ่มบอดสนิทลงทุกวันวันหนึ่งระหว่างที่เข้าไปดูแลอาการตามปกติ "หวงเจี๋ย" ได้ยินเด็กชายซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าเวลาของเขานั้นเหลือน้อยแล้วได้เปรยออกมาว่า "คงจะดีนะครับ หากผมได้พบเลสลี่ จาง สักครั้ง ผมฟังเพลงของพี่ชายทุกวันเลย"เพราะอยากจะสานฝันสุดท้ายของเด็กชาย "หวงเจี๋ย" จึงลองติดต่อไปยัง Dreams Come True รายการทีวีที่มีเนื้อหาทำความฝันให้ผู้มาร่วมรายการเป็นจริง ในเบื้องต้นทางรายการได้ตอบรับคำขอดังกล่าวซึ่งสร้างความดีใจให้กับเธอและเด็กชายเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายด้วยเงื่อนไขการถ่ายทำที่ขัดกับกฏระเบียบของโรงพยาบาล ทำให้ทางรายการ Dreams Come True ตัดสินใจยกเลิกที่จะสานฝันสุดท้ายของเด็กชายในที่สุดท่ามกลางความรู้สึกผิดหวัง เย็นวันหนึ่งระหว่างที่ "หวงเจี๋ย" กำลังรับประทานข้าวเย็นร่วมกับเพื่อนพยาบาล ระหว่างนั้นเองได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาถามว่า "ผู้ป่วยที่ชื่อ....อยู่ห้องไหนครับ ผมต้องการที่จะมาเยี่ยมเขา" เมื่อเงยหน้าขึ้นเธอและเพื่อนๆ ก็แทบจะไม่เชื่อสายตาตนเอง เพราะเจ้าของเสียงนั้นก็คือ "เลสลี่ จาง" นั่นเอง...แม้จะโต้ตอบได้เพียงคำต่อคำ แต่เด็กชายก็มีความสุขและดีใจมากๆ เพราะไม่คิดฝันว่าซุปเปอร์สตาร์ของฮ่องกงคนนี้จะยอมเสียสละเวลาส่วนตัวที่มีน้อยนิดมาหาคนป่วยอย่างเขา"ทั้งสองพูดคุยราวกับเป็นพี่น้องกันจริงๆ แถมเลสลี่ จางยังได้มอบซีดีและรูปถ่ายให้กับน้องชายของเขาด้วย" หวงเจี๋ย บันทึกไว้ในหนังสือหลังการพบกัน "เลสลี่ จาง" สัญญาว่าเขาจะโทรมาที่โรงพยาบาลทุกวัน นั่นเองที่ทำให้ชีวิตที่เหลือเพียงน้อยนิดของเด็กชายมีความหมายมากขึ้นจากที่ต้องลืมตาขึ้นมาเพื่อรอวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสิ้นหวัง ในแต่ละวันเด็กชายจะตื่นขึ้นมาพร้อมความหวังเพื่อรอเวลาที่เสียงโทรศัพท์จากผู้เป็นพี่ชายจะดังขึ้น ขณะที่ตัวของซุปเปอร์สตาร์ของฮ่องกงเองก็รักษาสัญญาที่ให้ไว้ ทุกวันเขาจะต้องโทรศัพท์มาหาน้องชายของเขาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและงานจะยุ่งเพียงใดอย่างไรก็ตาม ผ่านไปเพียง 6 วันเท่านั้น "เลสลี่ จาง" ก็ได้รับข่าวร้ายจากปลายสายว่าเด็กชายผู้เป็นเสมือนน้องชายของเขาได้เสียชีวิตแล้ว โดยสิ่งที่เจ้าตัวทำให้กับเด็กชายเป็นครั้งสุดท้ายก็คือการส่งดอกไม้พร้อมข้อความแสดงความเสียใจด้วยตัวเองไปยังพิธีศพของอีกฝ่าย(ที่มา : https://lujuba.cc/en/195696.html?fbclid=IwAR0vEPGt43W2PI6WSqfi2fDU--OUx8jLgl2mo7Kk6V5GhySW90e7h8uC_Kw