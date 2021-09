เผย “เหลียงเฉาเหว่ย” ฟันค่าตัวสูงสุดหนัง "มาร์เวล" (เรื่องแรก)อันดับ 2

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่กระแสที่ถูกพูดถึงเท่านั้น มีรายงานด้วยว่า "ค่าตัว" ในการแสดงหนังครั้งนี้ของเขานั้นก็สูงลิ่วด้วยเช่นกันโดยมีการเปิดเผยออกมาว่าค่าตัวผลงานการแสดงของซูเปอร์สตาร์ชาวฮ่องกงกับหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกของเขาในครั้งนี้นั้นอยู่ที่ 7.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 253 ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับค่าตัวดังกล่าวส่งผลให้ "เหลียงเฉาเหว่ย" ขึ้นแท่นเป็นนักแสดงที่ได้รับค่าตัวสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 จากการแสดงเรื่องแรกใน Marvel โดยเป็นรองแค่ "เคท แบลนเชตต์" ที่รับไป 12.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 411 ล้านบาทจาก Thor: Ragnarok เมื่อปี 2018 เท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับนักแสดงรายอื่นๆที่รับบทซูเปอร์ฮีโร่ของเรื่อง เหลียงเฉาเหว่ย ก็ได้ค่าตัวแรงแซงหน้า โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ที่รับบทไอออนแมนเรื่องแรก ได้ค่าตัวไป 500,000 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ คริส อีแวนส์ รับบทกัปตันอเมริกา ได้ค่าตัวเรื่องแรกอยู่ที่ 300,000 เหรียญสหรัฐ ส่วน คริส เฮมสเวิร์ธ กับบท ธอร์ ได้ค่าตัวเรื่องแรกอยู่ที่ 150,000 เหรียญสหรัฐอย่างไรก็ตามค่าตัวดังกล่าวของเขานั้นดูจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยในความรู้สึกของผู้กำกับ Shang – Chi and the Legend of the Ten Rings ซึ่งยืนยันว่าคนที่เหมาะสมกับบทบาทนี้มากที่สุดก็คือ "เหลียงเฉาเหว่ย" พร้อมเล่าถึงบรรยากาศในวันแรกที่เขาได้ทำงานกับซูเปอร์สตาร์ชาวฮ่องกงว่า...“เขาแทบจะไม่แตะโทรศัพท์เลย เขามาแล้วก็นั่งแบบนี้ทั้งวัน คอยดูทุกสิ่งที่พวกเราทำไปรอบๆ คอยดูว่าเราเซ็ตอัปแต่ละช็อตยังไง เราทำงานกับตัวแสดงแทนยังไง""และเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องแสดง ผมแทบจะไม่ต้องบอกอะไรเขาเลย ผมแค่บอกว่า ‘โอเค นี่คือสิ่งที่เราคิดไว้นะ’ เขาก็จะพูดว่า ‘โอ้’ แบบสุภาพ ‘ครับผมรู้แล้ว ผมนั่งดูทั้งหมดมาตลอดเลย’”จนกระทั่ง เหลียงเฉาเหว่ย เข้าฉากถ่ายทำ เครทตัน บอกว่าทั้งกองถึงกับเงียบกริบ มันเป็นวันที่อากาศร้อน สำหรับ เหลียงเฉาเหว่ย คงร้อนมากกว่าคนอื่นอีก เพราะเขาใส่ชุดคลุมยาว สวมวิก ตามตัวละคร เหวินหวู่ ในวัยหนุ่มที่กำลังขโมยวัว และเข้าฉากต่อสู้ขนาดใหญ่ ซึ่งทันทีที่สั่งคัต เครทตัน ก็มองไปที่ ชวาร์ทซ์ โปรดิวเซอร์ของเรื่อง ซึ่งเขาเผยถึงตอนนั้นว่า “ผมไม่รู้จะบอกอะไรเขา เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องถ่ายใหม่อีกเทคเลย”เครทตัน ยังชื่นชม เหลียงเฉาเหว่ย อยู่เสมอในการให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆ โดยบอกว่า...“เขาเป็นนักแสดงที่เปิดกว้างมากๆ ซึ่งทำให้ผมอยากลงลึกเข้าไปในรายละเอียด เหลียงเฉาเหว่ย มักจะใช้ตัวละครของเขาสร้างไอเดียและอารมณ์ต่างๆที่มันใกล้เคียงกับตัวเขา ซึ่งผมก็ได้นำตรงนี้มาทำแบบเดียวกันในการตอบคำถามหลายๆ อย่างของหนังที่มันเป็นปัญหาที่ผมยังแก้ไม่ได้”“เราได้คุยกันมากมายเกี่ยวกับธีมของหนัง ตัวละคร ธีมของครอบครัว ความหลงใหล ความสิ้นหวัง การแตกสลาย และการเยียวยา ซึ่งมันเป็นบทสนทนาที่ดีมากๆๆเลยครับ”“ตอนที่เราอยู่ในกองถ่าย ผมค่อนข้างกังวลที่ต้องทำงานกับระดับตำนานอย่าง เหลียงเฉาเหว่ย แต่ผมก็พบว่าเขาเป็นคนที่สุภาพ เป็นนักแสดงที่จิตใจดี เป็นหนึ่งในนักแสดงที่คุณทำงานด้วยง่ายที่สุดเพราะว่าเขามากองถ่ายในแบบที่ทำการบ้านเตรียมตัวทุกอย่างมาอย่างดีแล้ว""มันค่อนข้างประหลาด เพราะว่าความเห็นที่มีต่อเขาก่อนเจอกันค่อนข้างสูงมาก แต่หลังจากที่ได้ร่วมงานกันแล้ว ความเห็นของผมที่มีต่อเขามันยิ่งสูงขึ้นไปอีก ผมรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับ เหลียงเฉาเหว่ย”ไม่ต่างอะไรจากพระเอกของหนังอย่างที่เปรียบนักแสดงในดวงใจคนนี้ว่า “เหมือน ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ, มาร์ลอน แบรนโด, แบรด พิตต์, จอร์จ คลูนีย์ รวมอยู่ในคนคนเดียว” ซึ่งถึงตอนนี้เขาก็แทบจะไม่เชื่อว่าตัวเองมีโอกาสได้ร่วมงานกับอีกฝ่าย"วันหนึ่งคุณเป็นนักแสดงในรายการคอมเมดีซึ่งมันก็ไปได้สวย แต่อีกวันหนึ่งคุณมาอยู่ในออสเตรเลียกับ เหลียงเฉาเหว่ย หนึ่งในแสดงที่เป็นฮีโร่ของคุณในวัยเด็ก คนที่ผมโตมากับการดูผลงานของเขาและยกให้เป็นไอดอลของผม...เขาสามารถสื่ออะไรได้มากมายด้วยการมองแค่แว้บเดียว""เห็นผ่านจอมันก็เป็นอีกแบบหนึ่ง แต่พอได้เห็นสายตาคู่นั้นมองมาที่คุณมันเป็นคนละเรื่องเลย มันสามารถเจาะลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณในตัวคุณได้เลย..."