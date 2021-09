Smooth E Acne เปิดตัว “เจเจ-กฤษณภูมิ” พรีเซนเตอร์คนใหม่ พร้อมเผยเคล็ดลับหน้าใสไร้สิว

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ที่คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบ รวมถึงกระบวนการผลิตในระดับเดียวกับมาตรฐานการผลิตของโรงพยาบาล ล่าสุดได้ฤกษ์เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่พร้อมแนะนำนวัตกรรมใหม่ล่าสุดกับคอนเซ็ปต์ “ลดสิวผด จบสิวหลัง” และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในไลน์ของ Smooth E Acne“เจเจ – กฤษณภูมิ” หรือแฟน ๆ หลายคนอาจจะเรียก “เจเลอร์” นักร้อง นักแสดงวัยรุ่นมากความสามารถ ที่นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก ด้วยบุคลิกน่ารักสดใส มีความมั่นใจในตัวเอง จึงเหมาะอย่างมากที่จะเป็นตัวแทนของวัยรุ่นในยุคนี้ และสามารถที่จะสื่อสารกับกลุ่ม Gen Z ได้สำหรับภาพยนตร์โฆษณา Smooth E Acne ที่เปิดตัวไปเมื่อวันที20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เจเจ ได้เผยความรู้สึกในการเป็นพรีเซ็นเตอร์ในครั้งนี้ว่า“ต้องบอกเลยครับว่ารู้สึกดีใจมากๆ เพราะผมใช้แบรนด์นี้เป็นประจำอยู่แล้ว อีกอย่าง Smooth E เป็นแบรนด์ที่ทุกคนก็นิยมใช้กันอย่างมาก ๆ โดยเฉพาะวัยรุ่น และก็อยู่กับคนไทยมานาน ยิ่งทำให้รู้สึกมั่นใจอยู่แล้วว่าสินค้าดีจริง ต้องขอขอบคุณทางแบรนด์มากๆครับที่ให้ผมได้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์”นอกจากนี้ เจเจ ยังเผยอีกว่าบรรยากาศในการถ่ายทำสนุกสนานมาก เพราะเขาเองได้มีส่วนร่วมในการออกแบบท่าทางในการแสดงภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นท่าบีบสิว ถือว่าได้ลองการแสดงแบบใหม่ๆที่เป็นจังหวะคอมเมดี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับ เจเจ ทั้งที ก็ไม่พลาดที่จะถามถึงเคล็ดลับในการดูแลผิวหน้าให้ดูใสไร้สิว แม้จะต้องโหมงานหนัก พักผ่อนน้อย ไหนจะต้องแต่งหน้าบ่อย ๆ ด้วยงานที่ต้องพร้อมออกหน้ากล้องตลอดเวลา เจเจ จึงเผยว่า“ปกติผมล้างหน้าด้วย Smooth E Acne อยู่แล้ว จากนั้นก็ทาครีมบำรุงทั่วไป แต่ถ้าตอนไหนมีสิวขึ้นก็ใช้เจลแต้มสิว Smooth E Acne Hydrogel เพราะว่าช่วยให้ยุบไว ภายใน 24 ชั่วโมง เลย เพราะด้วยความเป็นนักแสดง ต้องดูแลผิวหน้าอยู่ตลอดครับ สิวขึ้นทีนี่คือเรื่องใหญ่”Smooth E Acne ผลิตภัณฑ์กลุ่มรักษาสิว มุ่งเน้นที่จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดกลุ่มรักษาสิว ที่ช่วยดูแลทั้งผิวหน้าและผิวกาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Acne ที่ได้พูดถึงไปในตอนต้นนั้น อย่าง Smooth E Anti Body Acne Spray สเปรย์ลดสิวที่แผ่นหลังและลำตัว เพื่อตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาสิวที่หลัง เพราะมีส่วนผสมที่เป็น Pharmaceutical Grade และเทคโนโลยีไมโครสเฟียร์ซาลิไซลิกแอซิด ที่ค่อยๆ ปล่อยสารออกฤทธิ์สลายหัวสิว ได้อย่างยาวนาน ช่วยดูดซับความมัน สิ่งสกปรกที่หัวสิว ซิงค์(Zinc) จะช่วยลดการสะสมของ P. acnes และสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยลดรอยดำ รอยแดงจากสิว พร้อมทั้งบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวแฟน ๆ สามารถรอติดตามความน่ารัก สดใสของ เจเจ ผ่านภาพยนตร์โฆษณา Smooth E Acne ทั้ง 3 ตัว ไม่ว่าจะเป็น Smooth E Acne Extra Sensitive Cleansing Gel เจลล้างหน้าลดสิว คุมมัน สูตรไม่มีฟอง ขจัดสิ่งสกปรก ลดการอุดตัน, Smooth E Acne Hydrogel เจลแต้มสิวสำหรับสิวมีหัว ช่วยผลัดเซลล์ผิว ลดการอักเสบให้สิวยุบไวใน 24 ชั่วโมง Smooth E Acne Hydrogel Plus เจลแต้มสิวสำหรับสิวไม่มีหัว ลดการอุดตันที่รูขุมขน ลดการอักเสบจากสิว และ Smooth E Anti Body Acne Spray ลดสิวผด จบปัญหาสิวหลังนอกจากนี้ เจเจ ยังได้ฝากผลงานเพลง “เมื่อวานก็นานไป (Feels like a year)” ในโปรเจกต์ Jaylerr x Ice Paris และภายในปีนี้ยังจะมีซีรีส์ Forbidden ที่จะออนแอร์ทาง HBO GO ซึ่งเป็น Original series ไทยเรื่องแรกทาง HBOสำหรับช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Smooth E สามารถหาซื้อได้ทั้งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ของบริษัท (Smooth-e.com) และมาร์เก็ตเพลส เช่น Shopee, Lazada, Konvy หรือช่องทางออฟไลน์สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศ ร้านขายยา P&F และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป