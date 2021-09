“เบลล่า – ธนัชพร” พร้อมบินโปรโมทภาพยนตร์ Les Bodin’s in Thailand ที่ ฝรั่งเศส

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวไทยที่โกอินเตอร์กับงานการแสดงสำหรับ เบลล่า - ธนัชพร บุญแสง รองอันดับ 2 Miss Universe Thailand 2019 ที่มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์ในเรื่อง Les Bodin’s in Thailand ที่ดัดแปลงมาจากละครเวทีของ 2 นักแสดงละครเวที ชื่อดังของฝรั่งเศส ที่เป็นที่นิยมยาวนานกว่า 11 ปี ทุกครั้งที่เปิดรอบการแสดง จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชม เป็นอย่างมากเบลล่า - ธนัชพร กล่าวว่า “ก่อนอื่นเบลล่า ต้องขอขอบทีมงานทุกคนที่ให้เบลล่าได้มีส่วนร่วมในการแสดงภายนตร์เรื่องนี้ เบลล่าดีใจ ตื่นเต้น และภูมิใจมากๆ กับการทำงานนี้เลยนะคะ และตอนนี้ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกเพราะเบลล่าต้องไปร่วมโปรโมทภาพยนต์ Les Bodin’s in Thailan นี้ที่ฝรั่งเศสอีกด้วย และยิ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของ เบลล่าด้วยทำให้เราอยากรู้ ฟีคแบ๊คจากผู้ชมที่ได้ชม คงจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆของเบลล่าที่จะไปพบเจอในฐานะนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำเมื่อปลายปีที่แล้ว เบลล่า รับบท เป็นมาลี คือตัวแทนผู้หญิงอีสาน ที่คนหลายคนเห็นเราคือตัดสินเราด้วยภาพลักษณ์ไปแล้ว แต่ในเรื่องนี้ตัวละคร มาลี ถ่ายทอดมุมมองการต่อสู้ ดิ้นรน ตามความฝัน เบลล่า ว่ามันสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวหนูเอง และ ผู้หญิงหลายคนได้ แต่โดยรวมคนชมจะได้ความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะแน่นอน ซึ่งนอกจากบินไปโปรโมทภาพยนตร์แล้ว การเดินทางรอบนี้ เบลล่าก็บินไปทำงาน modeling ซึ่งตรงกับช่วง แฟชั่นวีคที่ปารีส พอดีด้วยค่ะ โดยเบลล่ามีกำหนดเดินทางไปทำงานในวันที่ 24 กันยายน นี้แล้วค่ะ ยังไงเบลล่าก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจ และขอฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะ”สำหรับภาพยนตร์ Les Bodin’s in Thailand เป็นหนังคอมเมดี้ เป็นเรื่องราวของ 2 นักท่องเที่ยว แม่ ลูก ที่เป็นฟาร์มเมอร์ มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพื่อหนีความเจ็บปวดของลูกชาย ที่เพิ่งอกหักจากความรักแล้วมาเจอ มาลี ที่โดน ลุงของตัวเอง หลอกมาขายแรงงานให้กับเจ้าของสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง และทั้งคู่มาพบเจอ มาลี และให้ความช่วยเหลือ จนพวกเราถูกแกงค์มาเฟียตามไล่ล่า ทำให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุน และเหตุการณ์เหล่านี้ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาตลอดกาล ซึ่งภาพยนตร์ยังได้นำเสนอมุมมองความมีน้ำใจของคนไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอีกด้วย ภาพยนตร์ Les Bodin’s in Thailand มีกำหนดฉาย ที่ฝรั่งเศส ในวันที่ 17 พฤศจิกายน นี้ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับ เบลล่า - ธนัชพร บุญแสง พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวและอัพเดทข่าวสารของเบลล่าได้ที่ อินสตาแกรม IG @bellaboonsang