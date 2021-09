สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เตรียมจัดแถลงข่าว โครงการสร้าง Mindfulness Organization

จะเดินหน้าและปรับตัวอย่างไรให้องค์กรรับมือได้ทันทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ก้าวสู่การพัฒนาทักษะบทบาทใหม่เพื่อรับมือกับทุกบริบทในยุคหลังโควิด-19 ทั้งร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ยังคงก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับสร้างการเติบโตอย่างมีความสุขและยั่งยืนในโอกาสนี้ สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ได้เตรียมจัดแถลงข่าวความร่วมมือออนไลน์ โครงการสร้าง Mindfulness Organization ให้องค์กรในประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่ เวลา 17.30-19.00 น. ผ่านการ Live Streaming รับชม-ฟังผ่านช่องทาง Facebook, Clubhouse ไม่มีค่าใช้จ่ายภายในงานช่วงที่ 1 : เวลา 17.30-18.45 น. การเสวนาพิเศษ เรื่อง : สร้างความสุขที่ยั่งยืนด้วยสติในองค์กร: Sustainable Happiness and Mindfulness in Organization พบ ไฮไลท์- มาทำความรู้จักกับสติในองค์กรว่าคืออะไร และสำคัญอย่างไร?- การสร้างความสุข (Happiness) และความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) อย่างยั่งยืนมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสำคัญ?- เริ่มต้นสร้างความยั่งยืนด้วยสติในองค์กรอย่างไร?ช่วงที่ 2 : เวลา 18.45-19.00 น. แถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (BIA) และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)สำหรับ โครงการสร้าง Mindfulness Organization ร่วมเสวนาโดย # ดร.วิรไท สันติประภพ ประธานกรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย # ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)ดำเนินรายการโดย คุณนัทวุธ มุ่งธัญญา รองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)สามารถรับชมได้ 4 ช่องทาง1. Zoom Webinar ลงทะเบียนได้ที่ >>https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HZkyfbLAQMOBfJantE_V6A2. Facebook Live ที่เพจ PMAT - Personnel Management Association of Thailand >>https://www.facebook.com/pmatHRsociety/3. Facebook Live ที่เพจ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์กรุงเทพ >> https://www.facebook.com/buddhadasaarchives4. Clubhouse สวนโมกข์กรุงเทพ >> https://www.clubhouse.com/club/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9Eสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง คุณศศวรรณ จิรายุส(แอน) โทร 064-159-3994 และทาง Facebook : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ