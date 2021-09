ส่องคอมเมนต์ชาวเน็ต หลังละคร “ดั่งดวงหฤทัย” ได้รับรางวัล “องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น” โทรทัศน์ทองคำ

โดนกระแสดรามาทุกปี สำหรับงานประกาศรางวัลเวทีต่างๆ ล่าสุดปีนี้ รางวัลครั้งที่ 35 ก็โดนกระแสดรามาอยู่ไม่น้อย หลังประกาศผลไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ภายใต้การจัดแบบ New Normal โดยเฉพาะรางวัลที่ตกเป็นของละครสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถูกวิจารณ์หนักมาก หลังมีชาวเน็ตโพสต์ข้อความในเว็บไซต์ดังอย่างพันทิป ทำให้มีการคอมเมนต์กันกระจายแถมขุดกันยับว่าที่ผ่านมาโดนดรามาทั้งประเด็นก็อปฉากวิวจากหนังดัง Murder on the Orient Express ต่างกันแค่กลับด้าน และปรับนิดหน่อย , ซีจีประกอบฉาก ไม่สมจริง ไม่ว่าจะเป็นฉากเมือง วิวทิวทัศน์ รวมทั้งยังผิดพลาดทางเทคนิค เมื่อมีฉาก Green Screen พื้นหลังสีเขียวออกมาให้เห็นกันจังๆ ซึ่งเรื่องนี้ถึงขั้นทำให้ผู้จัด “ท้อถึงขั้นเคยโพสต์หรือต้องเลิกทำละคร เสียเงินจ้างคนเก่งทำ CG แต่ได้เท่าที่เห็น!