9.9 Star Hunter Surprise Day มันต๊าชมาก! “โอ๋ สตาร์ ฮันเตอร์” แถลงข่าวออนไลน์ครั้งใหญ่เปิดโผซีรีส์ 7 เรื่อง 7 รส 7 ความรู้สึก

จึ้งมากแม่! กับอีเวนท์ออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ ในโปรเจกต์ "9.9 Star Hunter Surprise Day" ที่เกินจะต้านไหว เมื่อบริษัทบันเทิงครบวงจร สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บริหารโดย โอ๋ สตาร์ ฮันเตอร์ หรือ ยชญ กรณ์หิรัญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พร้อม เฟิร์ส - ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ สตาร์ ฮันเตอร์ สตูดิโอ ถือฤกษ์ดี วันที่ 9 เดือน 9 แถลงข่าวเปิดโผซีรีส์ 7 เรื่อง 7 รส 7 ความรู้สึก มีทัพนักแสดงขวัญใจวัยรุ่น นำโดย 3 หนุ่ม BKC บาส - คิมม่อน - คอปเตอร์ พร้อมด้วย แบงค์ - โบนัส - แบงก์ - ภณ - จูเนียร์ - กาด - ตั๋ง - เฟอร์กี้ - เจ็ท 9 หนุ่มจาก Superboy Project และ ISBANKY - โยชิ รินรดา - ฟลุค - แบงค์ ธีวรา - เจมส์ กษม - บิ๊ก ธนกร - ดุล ร่มจำปา จาก Star Hunter New Gen ร่วมพูดคุยแบบ New Normal ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งครั้งนี้ ครูต้า - วิทวัส สังสะกิจ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ ตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม ปิดท้ายบิ๊กเซอร์ไพรส์ ปี 2022 จับมือค่ายใหญ่เกาหลีนำเข้าคอนเสิร์ตศิลปินระดับโลกที่ห้ามพลาด!"ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้ง โอ๋ พี่เฟิร์ส ครูต้า และ ทีมสตาร์ฮันเตอร์ ช่วยกันทำงานอย่างหนักมากๆ ครับ เรามีโปรเจกต์เยอะมาก เราตั้งใจทำซีรีส์ 15 - 20 เรื่อง ในปี 2021 - 2022 แต่ขอส่งล็อตแรก 7 เรื่อง 7 รส 7 ความรู้สึก มาเรียกน้ำจิ้มกันก่อน และยังมีอีก 4 ผลงานที่ศิลปินในค่ายได้ไปร่วมแสดงครับจากความสำเร็จปี 2019 กลับมาฟินกันต่อในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ "วัยรุ่นวุ่นYรัก 2 Gen Y The Series Season 2" กับบทสรุปของทุกความสัมพันธ์อันวุ่นY เริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่ 21 ธันวาคมนี้ ทางช่อง 3 และ iQIYI ต่อด้วยความร่วมมือกับค่ายยักษ์ใหญ่ในโปรเจกต์ Kantana x Star Hunter สู่ซีรีส์รสแซ่บ "รักวุ่นวาย นายรสแซ่บ What Zabb Man!" พร้อมเสิร์ฟทุกความจิ้น รับรองกับความอิ่มทุกตอน เรื่องที่ 3 จากนวนิยายภายใต้นามปากกา "หมอตุ๊ด" สู่ซีรีส์บน LINE TV "My Mate Match" โหวตให้หน่อย ผมไม่ค่อยกล้าเลือก กับเรื่องราว 3 คน บน 1 เตียง รับรอง จิ้น ฟิน ฮาเรื่องที่ 4 จากแรงบันดาลใจของคู่จิ้น ดุล - บาส สู่นิยายที่คล้ายชีวิตจริง เรื่องราวของ มาเฟีย กับ ซุปตาร์ "อาการจะรัก My lucky Cat" รัก ล่า ลุ้น ครบรส เรื่องที่ 5 "ACADEX" ซีรีส์สไตล์ fantasy เรื่องราวของโรงเรียนลับที่จะไม่มีวันเหมือนเดิมเรื่องที่ 6 "30 วัน ฉันจะมีเธอ MARRY ME IN 30 DAYS" ซีรีส์แนวตั้ง TikTok Original Series สู่ความร่วมมือ Star Hunter ที่จะพาคุณไปสัมผัสชีวิตท้องไร่ท้องนารับประกันความฮาปิดท้ายเรื่องที่ 7 สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของนิยายวาย จาก นักเขียนรางวัลซีไรท์ ร.เรือในมหาสมุท สู่ซีรีส์วายที่ต้องจับตา "เฟื่องนคร City Of Stars" โดยเรื่องนี้เราจะทำการแคสนักแสดงใหม่ทั้งหมด ซึ่งออดิชั่นปลายปีนี้ ที่ HUB เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ แห่งใหม่ Hunter Village ครับ และยังมีบิ๊กโปรเจกต์ที่เราไปจับมือเอเจนซี่ในเกาหลี เพื่อนำคอนเสิร์ตหรืองาน Exclusive ที่เกี่ยวกับเกาหลีมาจัดในประเทศไทย ปี 2022 มีเซอร์ไพร์สแน่ครับ"