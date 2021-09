“ออกแบบ - ชุติมณฑน์” ดีใจได้เป็น โปรดิวเซอร์ งานแฟชั่นครั้งแรกของ แบรนด์เสื้อผ้า ASV

ไม่หยุดพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองสำหรับ ออกแบบ - ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง นักแสดง นางแบบ ที่โดดเด่นด้านงานแฟชั่น ไม่แพ้งานทางด้านการแสดง ล่าสุดได้โอกาสจากแบรนด์ ASV แบรนด์เสื้อผ้าของ หมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้ง อาซาว่ากรุ๊ป ให้รับหน้าที่เป็น ครีเอเตอร์ และโปรดิวเซอร์เต็มตัวในการทำวิดีโอแฟชั่นแคมเปญ ASV by Aokbab นำเสนอเสื้อผ้าคอลเลคชั่นล่าสุด Autumn/Winter 2021 ของแบรนด์ ASV ผ่านมุมมองและไอเดียของออกแบบออกแบบ - ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง กล่าวว่า “ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางแบรนด์ ASV ที่ให้โอกาส ออกแบบได้ลองทำงานใหม่ๆ ในบทบาทที่เราไม่เคยได้ลองทำมาก่อนเลยนะคะ เพราะการที่ได้มาเป็นโปรดิวเซอร์ โปรเจคนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับออกแบบ และออกแบบเองก็ไม่ลังเลเลย ที่จะทำเพราะถือเป็นการลองทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะเป็นโปรดิวเซอร์ขึ้นมาจริงๆก็ได้ ทำให้เราได้รู้สึกเหมือนเราได้ลงแข่งกับตัวเองในสนามแข่งขัน ซึ่งแน่นอนในการถ่ายทำเต็มไปด้วยสถานการณ์ Out of control กับความ challenge ลองทำในสิ่งใหม่ มันคือการผจญภัยและฝึกทักษะกับบทบาทใหม่ ที่มันไม่ใช่การแสดง มันคือตัวตนของเรา มันคือหน้าที่ในโลกความจริง แต่ออกแบบไม่รู้สึกกลัวเลย ที่จะเรียนรู้และ ออกแบบเชื่อว่า โอกาสใหม่ๆ ของออกแบบ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่อยู่ใน comfort zone กล้าที่จะเผชิญในทุกโอกาสด้วยนะคะ โดยจากการที่ได้มีการพูดคุยกับทางแบรนด์นั้น ออกแบบได้วางไอเดียในการนำเสนองานออกมา จาก 3 คำนี้เลยค่ะ คือ Aspiration,Adventurous และ Approachable ซึ่งทั้ง 3คำนี้ เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ในการก้าวไปข้างหน้า โดยที่เราก้าวไปอย่างมีความมั่นใจ พร้อมด้วย passion พร้อมใจมุ่งมั่นในการทำ พร้อมกับความสนุกในการลงมือ ยังไง ออกแบบ ก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามบทบาทใหม่ของ ออกแบบ ในตำแหน่ง โปรดิวเซอร์ ในแบบฉบับของผู้หญิง ASV ได้ที่ ASV by Aokbabใน collection ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ จาก lady diana ด้วยนะคะ และ ยังไงก็ฝากติดตาม วิดีโอแฟชั่นแคมเปญ ASV by Aokbab ได้ที่อินสตราแกรม @asv_official และ @aokbab