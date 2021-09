CP-Meiji จับมือ สมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย จัดกิจกรรม CP-Meiji Junior Jump Rope Virtual Challenge กระโดดเชือกออนไลน์ระดับเยาวชน ครั้งแรกในประเทศไทย

เรียกได้ว่าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด สำหรับที่ล่าสุดก็ร่วมกับจัดกิจกรรมเพื่อชวนน้องๆ เยาวชน มาเพิ่มความฟิตพิชิตความสูง แบบ new normal กระโดดเชือกออนไลน์ ระดับเยาวชน อายุ 7-15 ปี ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งได้มีการจัดแถลงข่าวด้วยระบบออนไลน์กันไปเรียบร้อย โดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และนายกสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย ร่วมในการแถลงข่าวและสัมภาษณ์ถึงกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เปิดเผยถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า“ซีพี-เมจิได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมาตลอดนะคะ เพราะว่าเราถือว่าเป็นกลุ่มที่จะเป็นกำลังหลักของอนาคตของชาติต่อไป เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีโครงการเพื่อจะสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะในแง่ของพัฒนาการต่างๆ ทีนี้เราก็มองเห็นว่าในสถานการณ์ที่ตอนนี้เป็นเรื่องของโควิด เด็กๆ เองก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้าน เราก็ไม่อยากให้อุปสรรคอันนี้มาเป็นอุปสรรคของเด็กๆ ที่จะต้องส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการ เราก็เลยมองว่าอยากจะรณรงค์ให้เด็กๆ รู้จักดูแลตัวเอง และมองว่าพัฒนาการของเด็กในวัยที่กำลังเจริญเติบโตก็คือเรื่องความสูง ปีนี้ก็เลยเริ่มทำกิจกรรมที่ชื่อว่า CP-Meiji Fit to The Height ซีพีเมจิรู้ดีเรื่องสูง เพราะเราอยากที่จะรณรงค์ให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของเรื่องความสูง ก็เลยเป็นที่มาของการทำความร่วมมือกับสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทยค่ะซึ่งการออกกำลังมีหลายแบบนะคะ แต่อยากที่จะเลือกตอบโจทย์กับกีฬาที่ทำให้เด็กสูง ก็มาเลือกกีฬากระโดดเชือกก็ตอบโจทย์ในหลายๆ ข้อในสถานการณ์นี้นะคะ แน่นอนเลยคือเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้การลงทุนมาก มีรองเท้า มีเชือกกระโดดก็ทำได้แล้ว และอีกข้อหนึ่งคือทำที่ไหนก็ได้ ไปข้างนอกไม่ได้ก็ทำที่บ้าน มีพื้นที่นิดเดียวก็กระโดดได้แล้ว คือทำคนเดียวก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำรวมกลุ่ม ก็จะไม่เกิดการรวมตัว จริงๆ ทำได้ทุกเพศทุกวัย และเป็นกิจกรรมที่ทำได้ทั้งครอบครัว เราเลยคิดว่ากระโดดเชือกตอบโจทย์ที่สุดของการทำโครงการนี้ค่ะเราจึงจัดกิจกรรม CP-Meiji Junior Jump Rope Virtual Challenge กิจกรรมกระโดดเชือกออนไลน์ ขึ้นมาโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีจากทางสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย โดยให้น้องๆ สามารถกระโดดเชือกอยู่ที่บ้านก็ได้ เวลาไหนก็ได้ ท่าไหนก็ได้ เก็บสถิติแล้ว ส่งผลเข้ามา ถ้าทำตามเป้าหมายได้ ก็จะได้เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรจากทางสมาคมฯและซีพี-เมจิ นอกจากนี้เราจะมีเกมส์ให้น้องได้สนุกไปกับกิจกรรมของเราตลอดเดือนตุลาคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่วงของการปิดเทอม เราเชื่อว่าจากกิจกรรมนี้จะทำให้เด็กๆ เยาวชนของเรา รวมถึงผู้ปกครองหันมาใส่ใจการออกกำลังกายกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกีฬากระโดดเชือกค่ะ”ด้านนายกสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย กล่าวว่า “นี่จะเป็นการจัดกิจกรรมกระโดดเชือกออนไลน์ระดับเยาวชนครั้งแรกของประเทศ ต้องขอบคุณทางซีพี-เมจิ ที่เข้ามาช่วยสร้างกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องยอมรับว่ากีฬากระโดดเชือกยังไม่ได้รับความนิยมเหมือนกีฬาชนิดอื่นๆ แต่ในต่างประเทศเริ่มได้รับความนิยมกันมากขึ้น มีการแข่งขันระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง ในไทยเองตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสของการกระโดดเชือกกันมากขึ้นจากที่มี Celebrity ดารา คนมีชื่อเสียง หันมากระโดดเชือกและเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ กันให้เห็นอย่างมากมาย สำหรับกิจกรรม CP-Meiji Junior Jump Rope Virtual Challenge สมาคมฯ ได้เข้ามาช่วยในด้านการกำหนดกติกา เงื่อนไข แนะนำการจัดกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม รวมไปถึงการรับรองกิจกรรมนี้ร่วมกับทางซีพี-เมจิ ซึ่งจะทำให้น้องๆ และผู้ปกครองเข้าใจในวิธีการกระโดดเชือกที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานที่ดีให้กับการจัดกิจกรรมกระโดดเชือกระดับเยาวชนในครั้งต่อๆ ไป มาสมัครกันเยอะๆ นะครับ สนุก และช่วยเพิ่มความสูงของน้องๆ ได้อย่างแน่นอน”อายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.2 รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ก็เชิญชวนร่วมกิจกรรม "สูงไว้ก่อนแล้วทุกอย่างก็จะดีเอง" ว่า “อยากให้เพื่อนๆ มากระโดดเชือกกันเยอะๆ นะคะ จะสูงไปด้วยกัน”กิจกรรม CP-Meiji Junior Jump Rope Virtual Challenge กระโดดเชือกออนไลน์ระดับเยาวชน เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2564 จำนวนจำกัด 1,000 คน โดยเริ่มจับสถิติจำนวนครั้งกระโดดตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2564 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.Thai.fit เข้าไปติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook CpmeijiforJunior หรือ JumropeTH