คนเกาหลีเริ่มเอียนรายการเปิดบ้านดารา ใช้ชีวิตหรู ราคาที่พักสวนทางรายได้ประชากร

ในช่วงที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้เริ่มเกิดวิกฤติที่คนหนุ่ม-สาวไม่สามารถซื้อบ้านเป็นของตนเองได้ เพราะบ้านพักในกรุงโซลราคาพุ่งขึ้นจากเมื่อปี 2017 ถึง 50% และพุ่งสูงขึ้นจากปี 2019 -2020 ถึง 22% การถีบตัวสูงขึ้นของราคาที่พักเกิดขึ้นในเมืองใหญ่หลายๆประเทศทั่วเอเชีย โดยราคาของอพาร์ทเมนต์ธรรมดาๆในกรุงโซลเวลานี้มีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวในรายการ I Live Alone ที่ออกอากาศทางสถานี MBC รายการที่เปิดเผยถึงการใช้ชีวิตของศิลปินที่ยังโสดทั้งในบ้านและนอกบ้าน กำลังถูกโจมตีอย่างมากในเวลานี้ อย่างตอนของที่ออกอากาศไปเมื่อ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา ก็เผยให้เห็นว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในอพาร์ทเมนต์หรูขนาด 156 ตารางเมตรซึ่งมูลค่าเมื่อปีที่แล้วสูงถึง 3.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 128 ล้านบาทซื้อบ้าน 2 ชั้นที่ อิแทวอน ผ่านการประมูล เป็นบ้านขนาด 551 ตารางเมตร และมีพื้นที่อาคาร 319 ตารางเมตร บ้านเดี่ยวหลังนี้มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และชั้นล่าง 2 ชั้น ซึ่งถูกเปิดประมูลด้วยราคาเสนอเริ่มต้น 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 137.5 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมการประมูล 5 คน แต่ ปาร์คนาแร ชนะการประมูลด้วยเงิน 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 157.2 ล้านบาทนอกจากนั้นไอดอลสาวจาก MAMAMOO ก็เพิ่งเปิดวิลล่าหรูที่เธอเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ ซึ่งมีราคา 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 85 ล้านบาท พร้อมๆกับที่ไอดอลและดาราอีกหลายคนที่เปิดบ้านหรูของตนเองให้ได้ชมส่งให้ชาวเน็ตเกาหลีเริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรายการดังกล่าวเพราะเริ่มรู้สึกเข้าไม่ถึง แม้ว่าทางรายการจะมีจุดประสงค์เพื่อบอกกล่าวสังคมว่าในตอนนี้เกาหลีใต้มีคนที่ต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังมากถึง 4.53 ล้านครัวเรือนโดยตอนที่คนพูดถึงมากที่สุดอีกตอนหนึ่งยังเป็นตอนที่ไอดอลหนุ่มจากวง SHINee พูดในรายการว่า เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบ้านเขามีกี่ห้อง จนแขกรับเชิญพากันเซอร์ไพรส์ โดยเทปเมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมาเขาได้เปิดบ้านหรูซึ่งมีวิวเป็นแม่น้ำฮัน ทำให้ทั้งผู้ชมและทีมงานในรายการต่างตะลึงไปตามๆกันนอกจากนั้นรายการลักษณะเดียวกับ I Live Alone ยังมีทั้ง All The Butlers ทางสถานี SBS, The Return of Superman ทางสถานี KBS และ On and Off ทางสถานี tvN ต่างก็เป็นรายการที่เผยให้เห็นการใช้ชีวิตประจำวันในบ้านหรูของศิลปินที่คนเกาหลีใต้ได้แต่นั่งมองไลฟ์สไตล์ที่พวกเขาต่างเอื้อมไม่ถึงชาวเน็ตรายหนึ่งได้ระบุว่า