ฮือฮาฉากรักเลสเบี้ยน “บุษบา” โมโนแม็กซ์ สองสาว “มุก-ธิชา” จูบจริงไม่อิงมุมกล้อง

เรียกเสียงฮือฮาจากคอหนังหลังจากได้ดู ภาพยนตร์แอ็คชั่น-ดราม่า เรื่อง "บุษบา (The Secret Weapon)" งานกำกับฯ ของ "ปีเตอร์-นพชัย" ค่าย "โมโน ออริจินอลส์ (MONO ORIGINALS)" ที่กำลังออกอากาศทาง "โมโนแมกซ์ (MONOMAX)" ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ (MONO NEXT) อยู่ในขณะนี้ กับฉากเลิฟซีนสุดเร่าร้อนระหว่างสองสาวนักแสดง "มุก-พิชานา อยู่สุข" และสาวหน้าหมวย "ธิชา-วงศ์ทิพย์กานนท์ ที่ไม่ว่าจะดูมุมไหน ก็รู้ว่าทั้งคู่เล่นจริง-จูบกันจริงๆ ไม่มีตัวแสดงแทน ทั้งมุกและธิชาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า..เป็นการจูบกับผู้หญิงด้วยกันครั้งแรกในชีวิตและในงานการแสดงโดย "มุก"เล่าว่า "เขินมากค่ะ เป็นครั้งแรกที่เล่นเลิฟซีนเลยก็ว่าได้ อย่างผลงานก่อนหน้านี้ เรื่อง "พร้อมรุก ยัยตุ๊กตาซ้อมรัก" จะเป็นมุมกล้อง แต่สำหรับเรื่องนี้จูบจริงและถือว่าเป็นจูบแรกในการทำงานของหนูเลยค่ะ ในซีนจูบวันนั้นเราถ่ายทำกันที่โรงเหล็กไทยบาสท์ ย่านปู่เจ้าสำโรงค่ะถูกเซทเป็นศูนย์ฝึกของโครงการบุษบา ที่ซึ่งสองตัวละครนี้มาเจอกันโดยใช้รหัสเรียก มุกคือ "029" และพี่ธิชา คือ "014" ต่างฝ่ายต่างผ่านการสูญเสียแบที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วระหว่างที่ฝึกก็เกิดความใกล้ชิด ความรู้สึกที่ดีจนพัฒนาเป็นความผูกพัน วันนั้นเราก็ถ่ายกันแค่เทคเดียวผ่านเลย ต้องขอบคุณพี่ธิชาด้วยที่ส่งอารมณ์มาได้ดีมาก และพี่ปีเตอร์(ผู้กำกับฯ) ก็คอยแนะแนวทางและอารมณ์ของตัวละครที่เป็นอยู่ในขณะนั้นด้วย ทำให้ฉากเลิฟซีนของหนูและพี่ธิชาผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ"ด้านธิชา กล่าวว่า "ตอนที่ธิชาเล่นก็พยายามนิยามความรู้สึกของตัวละคร 014 ที่ธิชาได้รับ ที่มีให้กับ 029 คืออะไร?..คือแฟน, คือเพื่อน หรืออะไร ซึ่งเอาจริงๆ ธิชาก็หาคำตอบไม่ได้ แต่อย่างที่น้องมุกบอก ด้วยความที่ทั้งคู่ผ่านเรื่องราวต่างๆ มาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการฝึก การปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตาย จากการที่ปฏิบัติต่อกัน ธิชาก็ว่าคือความรักนั่นแหล่ะ แต่ไม่มีสถานะว่าคืออะไร และธิชาก็นิยามไม่ได้กับคำจำกัดความของคู่นี้ค่ะ"