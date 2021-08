เปิดวาร์ปทายาทแฝดสยาม เวอร์ชั่น ซีรีส์ “อินจัน”

พักเบรกจากเรื่องราวหนักๆ ของแฝดสยาม อินจัน กันสักหน่อยแล้วมาเกาะกระแสความแรงของซีรีส์ที่กำลังโดนเทคะแนนไปที่เหล่านักแสดงหน้าใหม่ นี่ขนาดอีพี 6 เปิดตัวกันคนละนิดละหน่อย พลังดาเมจของแต่ละคนก็พุ่งแรงแซงนักแสดงหลักกันเลยทีเดียว บอกเลยตระกูลบังเกอร์ในซีรีส์ “อินจัน” งานดีทุกคน จนเลือกไม่ถูกว่าจะเทใจให้ #ทีมลูกอิน หรือ #ทีมลูกจัน สมกับที่ผู้กำกับบอกว่า แทบจะยกทีมนักแสดงลูกครึ่งหน้าใหม่ของเมืองไทยมาหมดแล้วใครเป็นใคร ในซีรีส์ลูกใคร และชีวิตจริงโปรไฟล์ดีขนาดไหน ขอพาไปเปิดประวัติพอกล้อมแกล้ม แถมวาร์ปไอจีของทุกคนให้ไปตามกันต่อนอกจอ อย่ามัวรีรอ เลื่อนไปดูแล้วให้คะแนนซิว่า ทีมไหนเด็ดกว่ากัน?นักแสดงเลือดใหม่ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ นิสิตป้ายแดงรั้วจุฬาฯ คณะจิตวิทยา เธอคนนี้ไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการบันเทิงนะ บทใสๆ ดราม่า โรแมนติก เธอผ่านมาหมดแล้ว ผลงานการแสดงที่ผ่านมา อาทิ ละคร คุณย่า.comละคร น้ำเซาะทราย, ละคร คุณนายสายลับ, ละคร ร้อยป่าไว้ด้วยรัก, ละครคู่วุ้นลุ้นแผนรัก, Club Friday the Series 6 ตอน ผิด..ที่รักคนผิด รวมไปถึงงานโฆษณา ถ่ายแบบ และเดินแบบ แถมยังเคยคว้ารางวัลชนะเลิศเดินแบบ Back to School และรางวัล First Runner up: Junior Thai Supermodel 2014 อีกต่างหากหนุ่มลูกครึ่งไทย-สวิตเซอร์แลนด์ เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศ The Face Men Thailand ปี 2560 ปัจจุบันนอกจากจะรับงานเดินแบบ อติล่ายังเป็นครูสอนกังฟูอีกด้วย ในซีรีส์ ‘อินจัน’ อีพี 7 เป็นต้นไป สาวๆ จะได้เห็นฝีมือการแสดงที่ดีไม่แพ้หุ่นและหน้าตา ชีวิตนอกจอเจ้าตัวยังมีความสามารถพูดได้ถึง 3 ภาษา ไทย ฝรั่งเศส และอังกฤษ ชีวิตวันเด็กของเขาเกิดที่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนอายุ 4 ขวบ ก็มีโอกาสมาใช้ชีวิตที่ภูเก็ต แล้วจึงกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนอายุ 7 ขวบ จนกระทั่งจบการศึกษาที่ College et Ecole de Commerce Madame de Stael ถึงกลับมาอยู่ที่เมืองไทยช่วงปีที่ผ่านมา แนนซี่ แย่งพื้นที่สื่อได้บ่อยตั้งแต่ตบเท้าเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2563 ด้วยอายุเพียง 19 ปี ถือเป็นผู้เข้าสมัครที่อายุน้อยที่สุดและยังเป็นตัวเต็งของเวที เคยคว้าตำแหน่งรองอันดับสองมิสทีนไทยแลนด์ปี 2016 แม้แต่ตอนเข้าประกวดในรายการ THE FACE THAILAND ซีซั่นที่ 5 ก็มีฐานแฟนคลับมากพอตัว ไม่รู้บังเอิญหรือตั้งใจ ตอนประกวดเธออยู่ทีมมารีญา และในซีรีส์ก็ได้มารับบทเป็นลูกสาวของมารีญาเช่นกัน ส่วนโปรไฟล์นอกจอก็เริ่ดพอตัว เติบโตในครอบครัวนักอสังหาริมทรัพย์ พูดได้หลายภาษา ไทย จีน อังกฤษ และฝรั่งเศส ดูเหมือนว่างานด้านวงการก็ไปได้ดี นอกจากซีรีส์ “อินจัน” ที่กำลังฉายตอนนี้ ยังมีละคร ไวรัส วัยเลิฟ ชุด ซูเปอร์กำลังจะตาย และละคร รตีลวง ให้แฟนๆ ได้ติดตามด้วยฝั่งทีมทายาทอินส่งสาวน้อยรอยยิ้มเปี่ยมเสน่ห์ ดีกรีดาวของมหาวิทยาลัยมหิดล มาเรียกคะแนน ไม่ต้องสงสัยถ้าเห็นการแสดงของเธอโดดเด่นกว่าใคร เพราะมาสา หลงใหลศาสตร์ภาพยนตร์เอามากๆ จริงจังขนาดเลือกเรียนสาขาภาพยนต์เคยทำหนังสั้นส่งประกวดกับเพื่อน เพราะเป็นเป้าหมายของเธอที่อยากมีเครดิตท้ายเรื่องของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสักเรื่อง การทำงานในวงการบันเทิงสำหรับเธอก็เหมือนการฝึกงานก่อนผันตัวเองเป็นคนเบื้องหลัง ส่วนผลงานเบื้องหน้าที่เคยผ่านตา อาทิ ครั้งหนึ่งที่รักกัน The Best Story, ละคร เลห์รักยาใจ, ละคร คุณแม่เฉพาะหน้า คุณย่าเฉพาะกิจ เป็นต้น และยังเคยเป็นนางเอกเอ็มวี “ลืมไปไม่รักกัน” ในโปรเจกต์พิเศษ ดิจิทัลอัลบั้ม Bring it Back ของ ซัน และเดย์ ไทยเทเนี่ยมอดีตน้องหมูหยองสุดน่ารักในละคร คุณพ่อรับจ้าง ละครที่ทำให้ แพททริค-ชานน แจ้งเกิดในวงการบันเทิง หลังจากนั้น แพทริค ก็แสดงความสามารถให้เห็นอีกมากมาย ทั้งการเป็นนายแบบ พิธีกร และบทบาทของดีเจที่คลื่น Dj Hitz 95.5 แม้เจ้าตัวจะทิ้งร้างจากการแสดงไปนาน แต่การกลับมารับบทสตีเฟนในซีรีส์ ‘อินจัน’ จะพิสูจน์ให้แฟนๆ เห็นว่าฝีมือการแสดงของเขาไม่มีตกเลยจริงๆ และสาวๆ คงฟินและอินกันได้แค่ในจอ เพราะชีวิตจริงแพททริค มีคนครองหัวใจและเพิ่มเข้าประตูวิวาห์ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาหนุ่มลูกครึ่งหน้าตาเป็นเอกลักษณ์คนนี้ก็เคยผ่านเวที THE FACE THAILAND 5 มาเช่นกัน เห็นมาดขรึมแต่ตัวจริงกวนและขี้เล่นสุดๆ ตอนนี้เขาหันมาเอาดีด้วยการเป็นนักดนตรีวง DR.REFILES เป็นนายแบบอิสระ และเป็นครูสอนว่ายน้ำ ส่วนเรื่องงานในวงการบันเทิงเจ้าตัวขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกหน่อย เพราะตอนนี้เวลาส่วนใหญ่ทุ่มให้กับการเล่นดนตรี กีต้าร์คือสิ่งที่เค้ารัก เมื่อไรก็ตามที่แมทธิวขึ้นไปยืนบนเวทีและได้เล่นกีต้าร์เขาบอกว่า เหมือนโลกทั้งใบหยุดอยู่ตรงนั้น