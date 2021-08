"ไฮโซเซนต์" และ "แคท ซอนญ่า" ชวนสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับกับ Samsung Galaxy Z Fold3 I Flip3 5G ในราคาเริ่มต้นเพียง 17,900 บาท

หลังจากที่ SAMSUNG เปิดตัว Galaxy Z Fold3 5G | Flip3 5G สมาร์ทโฟนจอพับสุดพรีเมียม สเปคแรง ล่าสุด ทรู 5G ได้เปิดให้จองเป็นเจ้าของ โดยมี “ไฮโซเซนต์” ธราภุช คูหาเปรมกิจ นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ขึ้นแท่นเป็นพรีเซ็นเตอร์ Galaxy Z Fold3 5G ที่เป็นสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ครั้งแรกที่รองรับ S Pen ทำให้สามารถจดโน้ตขณะที่วีดีโอคอลได้ในเวลาเดียวกัน บนหน้าจอขนาดใหญ่ 7.6 นิ้ว พร้อมเทคโนโลยีกล้องซ่อนใต้จอ ทำให้ดูคอนเทนต์ได้เต็มอิ่มไม่มีจุดรบกวนสายตา รวมถึงยังตอบโจทย์คนที่ชอบทำหลายอย่างในเวลาเดียวกับการเปิดใช้งาน 3 แอปได้พร้อมกัน โดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาในดีไซน์ที่บางและเบาลง ถือใช้งานมือเดียวได้สะดวกขึ้น มาพร้อม 3 สีคลาสสิคอย่าง สีดำ สีเขียว และ สีเงิน บนผิวสัมผัสแบบแมตท์สุดหรู ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้ในเจเนอเรชั่นนี้สุดๆในขณะเดียวกัน แคท ซอนญ่า สิงหะ นางเอกสาวลุคแฟชั่นเฟอร์เฟคตั้งแต่หัวจรดเท้า ขึ้นแท่นเป็นพรีเซ็นเตอร์ Galaxy Z Flip3 5G สมาร์ทโฟนที่รวมฟังก์ชันและแฟชั่นมาไว้ในเครื่องเดียว ที่มีให้เลือกถึง4 สี ได้แก่ สีครีม สีดำ สีเขียว และสีม่วงลาเวนเดอร์ เมื่อพับแล้วมีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาใส่กระเป๋าได้สะดวก และยังมาพร้อมจอด้านนอกที่ใหญ่กว่ารุ่นก่อนถึง 4 เท่า ทำให้เช็คข้อความต่าง ๆ ได้ง่ายโดยไม่ต้องกางเครื่องออก ตอกย้ำการเป็นสมาร์ทโฟนของสายแฟชั่นตัวจริงแน่นอนด้วยประสิทธิภาพที่ครบเครื่อง หลากหลาย รอบด้าน รวมไปถึงฟังก์ชันการใช้งานที่ลื่นไหลและตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่ได้อย่างลงตัว ทำให้ Galaxy Z Fold3 และ Galaxy Z Fold3 5G ต่างเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนทั้ง 2 รุ่นให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจดูว่า ‘Galaxy Z Series’ รุ่นไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และการใช้งานของแต่ละคนสำหรับราคาเปิดจองที่ใครก็เข้าถึงได้ Galaxy Z Flip3 5G (128GB) ในราคาเริ่มเพียง 17,900 จากราคาปกติ 34,900 บาท และ Galaxy Z Fold3 5G (256GB) เริ่มเพียง 39,900 บาท จากราคาปกติ 57,900 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G Ultra Max Speed Plus 1,399 บาทขึ้นไป ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า ระยะสัญญา 24 เดือน สำหรับลูกค้าทรูแบล็ค ทรูเรด รับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท ไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า นอกจากนี้ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจกับทรูช็อป 1,699 บาทขึ้นไป ในระยะสัญญา 12 เดือน พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษดังต่อไปนี้· ฟรี! Case Cover with S-pen มูลค่า 2,790 บาท เมื่อซื้อ Samsung Galaxy Z Fold3 5G หรือ Silicone Case with Ring มูลค่า 1,190 บาท เมื่อซื้อ Samsung Galaxy Z Flip3 5G· ดูฟรี! ทรูพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2021/22 เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท ขึ้นไป· รับบัตรกำนัล Lazada มูลค่า 2,000 บาท· รับเอกสิทธิ์พิเศษ Samsung Care + และบริการผู้ช่วยส่วนตัว Galaxy Butler Gold นาน 1 ปี· สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 48 เดือนร่วมเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนสุดล้ำตระกูล Galaxy Z Series ได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 9 กันยายนนี้ ที่เว็บไซต์ทรูสโตร์ www.truemoveh.com/onlinestore และ Line @Truestore สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทรู คอลล์เซ็นเตอร์ 1242 หรือ https://truemoveh.truecorp.co.th/ ชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/3H2qxA5JCvk