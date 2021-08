โนเกีย เร่งบุกตลาดออนไลน์ พร้อมขยายช่องทางจำหน่ายเมืองรอง นอกพื้นที่สีแดง

นายภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เอชเอ็มดี โกลบอล กล่าวว่า ทาง HMD ได้ปรับแผนการตลาดและช่องทางการขายเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงที่ยังต้องใช้ชีวิตแบบระมัดระวังจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในช่วงล็อกดาวน์Nokia ได้เพิ่มการทำการตลาดและขยายช่องทางขายผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้นไปยังกลุ่มจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือในช่องทางออนไลน์ ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่สีแดง เพื่อชดเชยยอดขายจากช่องทางหน้าร้านในห้างสรรพสินค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ รวมทั้งยังคงทำการตลาดผ่านช่องทางอีมาร์เกตเพลส Shopee, Lazada และ JD Centralแม้ที่ผ่านมายอดขายผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตประมาณ 60% และยังเติบโตต่อเนื่อง แต่ช่องทางขายผ่านตัวแทนจำหน่ายยังคงเป็นช่องทางขายที่สำคัญ เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ยังต้องการทดลองและสัมผัสการใช้งานจริงของเครื่อง โดยเฉพาะในตลาดปริมณฑล และต่างจังหวัด จึงได้ปรับแผนการขยายตัวแทนจำหน่ายไปยังพื้นที่เมืองรอง เนื่องจากยังมีกำลังซื้อและสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ในขณะที่ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดงได้ปรับการขายนอกห้างสรรพสินค้า เพื่อโอกาสทางการขายและให้บริการลูกค้า ในระหว่างที่ไม่สามารถให้บริการ ณ สาขาในห้างได้ส่วนบริการหลังการขาย Nokia Mobile Care Delivery เป็นบริการที่เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ลูกค้าสามารถส่งโทรศัพท์ Nokia ซ่อมได้ โดยมีบริการถึงหน้าบ้านหรือสถานที่ที่ลูกค้าสะดวก ฟรี! ผ่าน EMS ของไปรษณีย์ไทยกว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ พร้อมบริการ Pick Up Service รับเครื่องจากที่บ้าน ครบจบที่เดียว ผ่านช่องทาง NPK Call Center โทร. 02-005-0195 เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสและการเดินทาง“แม้ภาพรวมตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยยังอยู่ในภาวะที่ทรงตัวและอาจยังไม่เติบโตไปตามที่ตั้งเป้าไว้ ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวกระทบหลายธุรกิจทำให้ต้องชะลอตัว Nokia ยังคงให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศไทยเป็นเป้าหมายการขยายตลาดสมาร์ทโฟน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้คนไทยมุ่งสู่สังคมดิจิทัลอย่างรวดเร็ว สมาร์ทโฟนกลายเป็นเครื่องมือสำคัญ”แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้ผู้บริโภคมองหาสมาร์ทโฟนคุณภาพดีราคาเอื้อมถึง ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติของสมาร์ทโฟน Nokia ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด “Love it Trust it Keep it” ให้โทรศัพท์ Nokia ในทุกเซ็กเมนต์ ด้วยคุณภาพสินค้าจากวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพสูง ทำให้ใช้งานได้นาน คุ้มค่า คงทน ปลอดภัย ไว้ใจได้ ด้วยราคาสบายกระเป๋า ตอบรับความต้องการทุกรูปแบบการใช้งาน เน้นวิเคราะห์ความต้องการที่ตอบโจทย์การใช้งานผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อสร้างความประทับใจให้ Nokia เป็นแบรนด์โทรศัพท์ในใจผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศจะกลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องได้แน่นอนทั้งนี้ โนเกีย พร้อมจำหน่ายที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Big C Supercenter และ TG FONE (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) และช่องทางออนไลน์ อาทิ Shopee JD Central Lazada และ TG Fone Online