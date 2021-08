สุดปลื้ม "ส้ม มารี" โชว์ภาพเกินฝัน ได้ขึ้นบิลบอร์ด ย่านไทม์สแควร์ที่นิวยอร์ก

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ต้องบอกตัวเองนี่มันเกินฝันแล้วจริงๆ ของนักร้องสาวซึ่งอยู่ระหว่างพักผ่อนท่องเที่ยว หลังบินไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกา เพราะมีรูปภาพตัวเองขึ้นบิลบอร์ดยักษ์ ย่านไทม์สแควร์ ใจกลางมหานครนิวยอร์กล่าสุดเจ้าตัว ได้โพสต์ ถ่ายรูปตัวเองโชว์หราผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว กับป้ายบิลบอร์ดที่เป็นรูปตัวเอง พร้อมกับข้อความสุดปลื้มว่าNever in my wildest dream did I imagine that one day I would see myself here on The Times Square billboard!Thank you Spotify for giving me this amazing chance to be here in the middle of New York with other inspiring female artists from all around the world.Thanks to my team for all the hard work, and to all of my fans for your constant support, without you guys I wouldn’t have made it I’m really grateful, I really do.