พาณิชย์ ทำนโยบายทะลุเป้าทั่วประเทศ ! "จุรินทร์" ปั้น Gen Z เป็น CEO แล้วกว่า 16,500 คน รองรับการค้ายุคใหม่ New Normal พีคสุด! นักศึกษาและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคใต้

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายภูษิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น ผู้บริหารบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) รวมทั้งพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ พบปะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีและผู้ประกอบการภาตใต้ ผ่านระบบ Zoom โดยนายจุรินทร์ ประธานให้โอวาทในพิธีเปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่(From Gen Z to be CEO) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับโครงการปั้น Gen Z เป็น CEO ประเทศเราพัฒนามาเรื่อยๆเราจะทำเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจการเมือง ประชาธิปไตย เข้าใจบริบทของสังคม ไม่พอแต่ต้องมีความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการค้าและการค้ายุคนี้เปลี่ยนรูปแบบไปโดยสิ้นเชิงจากระบบการค้าแบบออฟไลน์เป็นการค้าแบบยุค New Normal ที่ต้องเน้นการค้าออนไลน์มากขึ้น กลยุทธ์เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นระบบดิจิทัล หลายคนบอกว่าถ้าเรียนจบไม่อยากไปเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ที่ทุกคนฝันคืออยากเป็นนายของตนเอง แต่ต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่โครงการปั้น Gen Z เป็น CEO ให้ความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรทั้งหมดมีทั้งหลักสูตร e-commerce ให้ขายผ่านระบบออนไลน์ได้ ขายเป็น มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และเรื่องโลจิสติกส์สมัยใหม่รวมทั้งเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ ที่มีแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นต่างๆที่จะมีส่วนมาช่วยให้พวกเราบริหารจัดการได้คล่องตัวขึ้น และต้องมีความเข้าใจเรื่อง 5G การให้บริการ Cloud Service ที่เปลี่ยนจากระบบเดิม รวมถึงการเจรจาการค้าระหว่างประเทศหลักสูตรนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆความเข้าใจเรื่องการส่งออกเบื้องต้น ภาษาอังกฤษทางการค้า ที่สำคัญมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้รับทราบว่าเทคนิคในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยเป็นอายุน้อยร้อยล้านทำอย่างไร"ตอนเริ่มโครงการได้คุยกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าในปลายปี 2563-2564 ที่เราเริ่มต้นโครงการจะปั้น Gen Z เป็น CEO ให้ได้ 12,000 คนทั่วประเทศ แต่มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจตอนนี้สมัครเข้ามาถึง 16,500 คนจากทั่วประเทศและกระทรวงพาณิชย์อบรมให้ความรู้ไปแล้วหลายรุ่น วันนี้มีประมาณ 5,000 คน สำหรับน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถือเป็นโอกาสทองสำหรับน้องๆทุกคน และที่สำคัญถ้าจบการอบรมแล้วผลสอบได้ติดท็อป 100 คนแรกมีโอกาสไปฝึกงานในบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นและบริษัทหัวเว่ย รวมทั้งระบบการทำธุรกิจบิทคอยน์ซึ่งเป็นการบริหารจัดการการเงินยุคใหม่หรือถ้าติดท็อป 500 คน จะมีโอกาสเข้าไปเรียนเพิ่มทักษะต่างๆกับเครือข่ายพันธมิตรของกระทรวงพาณิชย์ต่อไป " นายจุรินทร์ กล่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต่อว่า ที่สำคัญอยากบอกกับน้องทุกคนที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรปั้น Gen Z เป็น CEO จะไม่ผิดหวัง ประสบการณ์และองค์ความรู้ทั้งหลายจะสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างแน่นอนในอนาคตเพราะในภาวะที่เราประสบกับปัญหาโควิด การค้าและการส่งออกกลายเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การท่องเที่ยวภายในประเทศก็ยังลำบาก ได้เริ่มโครงการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และจะขยายให้นักท่องเที่ยวที่มาสามารถไปเที่ยวกระบี่ สมุยและพังงา เป็นอันดามันแซนด์บ็อกซ์ แต่ถ้าจะเปิดพร้อมกันทั้งประเทศยังต้องใช้เวลา ถ้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ประสบความสำเร็จก็จะขยายไปพัทยาเชียงใหม่ หัวหิน ต่อไปได้ ตัวจักรที่ยังหวังได้คือการส่งออก แม้ในยุคโควิดเราสามารถทำตัวเลขได้เป็นอย่างดีและเริ่มเป็นบวกตั้งแต่ต้นปีนี้ เดือนมิถุนายนเป็นบวกสูงถึง 43.82% การส่งออกยังเป็นกุญแจดอกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งในวันนี้และในวันข้างหน้าต่อไป มั่นใจว่าทุกคนมีศักยภาพเป็นแม่ทัพบุกตลาดโลกนำรายได้เข้าประเทศต่อไปซึ่งเป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศ เพราะรายได้ที่นำเข้ามาทั้งหมดจะแปลงเป็นภาษีเป็นรายได้ส่วนหนึ่งนำไปพัฒนาชนบทจังหวัดต่างๆทั้งไฟฟ้า ประปา และอุดหนุนระบบการศึกษาและประกันรายได้เกษตรกร เงินเหล่านี้ก็จะมาจากแม่ทัพอย่างพวกเราในอนาคตที่จะไปบุกตลาดโลกนำรายได้เข้าประเทศ เมื่อประกอบธุรกิจก็จะทำให้มีคนมีงานทำในภาคแรงงานต่อไป"ดีใจที่น้องๆให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และอยากให้พวกเราประสบความสำเร็จขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและยินดีที่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาให้ความรู้กับพี่น้องทุกคนและขอบคุณจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำนวยความสะดวกให้ทุกคนมารับการอบรม " นายจุรินทร์ กล่าว