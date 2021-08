The Wisdom Academy เจาะลึก อัพเดทความรู้การทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ ครบในที่เดียว!

​ธุรกิจ หรือ การตลาดออนไลน์ ไม่ว่ายุคสมัยจะผ่านมานานเท่าไหร่ความฝันของคนโดยทั่วไปก็คงจะเป็นความใฝ่ฝันที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตนเอง บางคนก็เริ่มจากการทำ คอนเทนต์ หรือ ขายของออนไลน์ แต่การที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองในสมัยก่อนอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ยากเพราะเข้าถึงได้ยากและมีความซับซ้อนแต่ในปัจจุบันความคิดเหล่านั้นจะหมดไปเพราะใคร ๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ได้ ด้วยการเรียนรู้และการพัฒนาของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น อย่างเว็บไซต์ The Wisdom Academy เว็บไซต์ที่ได้รวบรวมความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับทางด้านธุรกิจ การตลาด และทั้งกรณีศึกษาต่าง ๆ พร้อมให้ความรู้จากบทความการตลาด ธุรกิจ เชิงลึกซึ่งได้รวบรวมไว้จบครบในที่เดียว ทำให้การศึกษาทางด้านธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น​ปัจจุบันออนไลน์เรียกได้ว่าเป็นช่องทางหลักของการทำงานของใครหลาย ๆ คน The Wisdom Academy ก็เช่นเดียว กัน เราได้เลือกช่องทางออนไลน์ในการเข้าถึงคุณโดยเราและทีมงานใช้ได้เวลานานกว่า 2 ปีในการรวบรวมเนื้อหาและสรุป ถ่ายทอด ให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในการสร้างเส้นทางของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระ งานเสริม ไปจนถึงการเริ่มต้นทำธุรกิจ ออกมาในรูปแบบคอร์สการเรียนออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็สามารถเรียนได้ตลอดเวลา และยังสามารถกลับมาดูซ้ำเพื่อเป็นการทบทวนได้อีกด้วย​สำหรับเนื้อหาในการเรียนของเราได้มีการสรุปรวมรวบเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้านตลาดและธุรกิจ เป็นหมวดหมู่ที่เข้าใจง่ายไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเข้าใจได้พร้อมเจาะลึกถึงแต่ละประเด็นด้วยประสบการณ์ตรงของผู้สอนพร้อมกรณีศึกษาต่าง ๆ ประกอบความเข้าใจของผู้เรียนโดยเนื้อหาในหลักสูตรของเราจะมีการเรียนในด้านการวิเคราะห์ภาพรวมที่จะส่งผลกระทบต่อการทำการตลาดออนไลน์ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ทรัพยากร จุดแข่ง จุดอ่อน การวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ลูกค้า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการวิเคราะห์คู่แข่ง​การเรียนในด้านการแบ่งส่วนตลาดเพื่อหากลุ่มเป้าหมายในการทำการตลาดซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งส่วนทางการตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมายและการวางตำแหน่งของสินค้าหรือบริการ การเรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วย Marketing Mix ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดึงดูดลูกค้า และการเรียนในเรื่องการหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมเพื่อการเติบโตเพื่อให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนนอกจากนี้เรายังมีโบนัสสุดพิเศษคือ E-book เรื่อง 50 อาชีพออนไลน์ งานออนไลน์ ที่ใครๆก็ทำได้ที่บ้าน ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมงานยอดนิยมที่หลายๆคนนั้นอาจจะมองข้ามไปในการเริ่มต้นทำอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ที่ได้ถูกรวมรวมมามากกว่า 50 อาชีพ ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลมที่ครบถ้วนที่สามารถเริ่มต้นทำได้ในทันทีรวมไปถึงแหล่งการหาข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางหรือไอเดียในการหาอาชีพใหม่ ๆ ที่เหมาะกับคุณเพื่อเป็นทางเลือกในการทำงานของคุณให้มีอิสระมากขึ้นซึ่งเนื้อหาหลักสูตรออนไลน์ของเราทั้งหมดนี้เราการันตีได้ว่าข้อมูลทั้งหมดของเราที่ได้รวบรวมมาจะเป็นแหล่งให้ความรู้ที่สำคัญของคุณในการเริ่มทำธุรกิจเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนThe Wisdom Academy เหมาะกับใคร​ ​ด้วยตัวเนื้อหาของที่เราได้รวบรวมมาซึ่งมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนอีกทั้งยังเป็นในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้นหลักสูตรของเราจึงเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะหาอาชีพเสริมโดยเฉพาะในสายงานทางด้านออนไลน์ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายอาชีพมากและยังเป็นกลุ่มอาชีพที่สามารถเห็นผลได้ไวที่สุดนอกจากนี้ลูกค้าของเรายังรวมไปถึงผู้ที่สนใจและริเริ่มในการทำธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มที่จุดไหน เพื่อเป็นการตอบโจทย์สำหรับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ The Wisdom Academy เราพร้อมเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่สำคัญให้กับคุณด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางด้านออนไลน์เพื่อความสะดวกของคุณ เราสามารถช่วยให้คุณทำความเข้าใจการตลาดได้อย่างลึกซึ้งช่วยคุณเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://thewisdom.co/