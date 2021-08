LINE อาสาส่งพลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านแคมเปญ “WE LOVE YOU”

กล่าวว่า “ในช่วงนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในหลากหลายภาคส่วน ทำให้การดำเนินธุรกิจเกิดการชะงักหรือชะลอตัว รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยที่ต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ท่ามกลางสถานการณ์ในปัจจุบัน สิ่งสำคัญและจำเป็น นอกจากข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีประโยชน์ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว หลายธุรกิจ หลายกลุ่มองค์กรยังมองหาทางรอดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจหรือกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมต่างๆ ให้ไปต่อได้อย่างไม่สะดุด LINE ในฐานะดิจิทัลแพลตฟอร์มชั้นนำในประเทศไทย เล็งเห็นถึงโอกาสในการส่งต่อความช่วยเหลือที่ให้มากกว่าแค่กำลังใจ คือ พลังของแพลตฟอร์ม LINE ผ่านโครงการ/แคมเปญ “WE LOVE YOU” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวกลางการสื่อสารและสร้างความเป็นไปได้ในทุกภาคส่วน ด้วยการมอบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน LINE ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยวางแผนสนับสนุน 4 กลุ่มเป้าหมายหลักอย่างเร่งด่วนในเบื้องต้น ผ่านเซอร์วิสและฟีเจอร์ต่างๆ บน LINE Ecosystem ที่พร้อมจะสนับสนุนคนไทยทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน”(หน้ารายละเอียดแคมเปญ WE LOVE YOU : https://lin.ee/IjS8xtx/wcvn/PR/weloveyou - เร่งสร้างทักษะการเรียนรู้ในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการไทย เพื่อเป็นโอกาสสู่ทางรอดท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก ด้วยหลากหลายกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบสื่อต่างๆ ที่พร้อมให้ศึกษาเพื่อเริ่มต้นด้วยตนเอง เปิดช่องทางการค้าขายบนโลกออนไลน์ผ่านแหล่งรวมร้านค้าโซเชียลยอดฮิตอย่างให้ร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อทำการขายและได้รับการโปรโมตฟรีเพิ่มเติมเป็นพิเศษ ผ่านแคมเปญ(ดูรายละเอียดแคมเปญ : https://lin.ee/eKivgBs ) อีกทั้งยัง(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3rGha8q ) พร้อมเปิดและกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังใจให้ SME ไทยเริ่มต้นสร้างธุรกิจออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม LINE เพื่อโอกาสบนโลกดิจิทัลได้อย่างมั่นคง- สร้างการรับรู้ให้คนไทยทั่วประเทศเข้าถึงและเข้าใจการใช้งานบริการ ฟีเจอร์ต่างๆ ใน LINE ที่สามารถช่วยเหลือ ตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจำวันของคนไทยให้สะดวก สบาย รวดเร็ว ตอบโจทย์ได้ท่ามกลางสถานการณ์ล็อกดาวน์ ไม่ว่าจะเป็น LINE Chat ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน LINE Meeting ในการประชุมออนไลน์หรือการทำงาน และ LINE OpenChat คอมมูนิตีใหญ่ที่สามารถรองรับคนจำนวนมากๆ เพื่อร่วมพูดคุยในเรื่องเดียวกัน หรือพูดคุยกับ คนในองค์กรจำนวนมากๆ ได้ เป็นต้น- วางแผนให้ความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี บนแพลตฟอร์ม LINE มาช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบเรียลไทม์ ไร้ข้อจำกัด พร้อมเป็นทางเลือกใหม่ในการหาหมอด้วยระบบเทเลเมดิซีน (Telemedicine) ผ่าน LINE เพื่อลดอัตราเสี่ยงรับเชื้อเพิ่ม จากการเดินทาง ลดความหนาแน่นของผู้ป่วยใน รพ. และลดปัญหาผู้ป่วยอื่นติดเชื้อซ้ำจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน- วางแผนสร้างการรับรู้ถึงฟังก์ชัน ฟีเจอร์ต่างๆ บน LINE ที่บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นช่องทางทำการเรียนการสอนออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เน้นแนะนำวิธีการใช้อย่างเป็นขั้นตอนให้เข้าใจง่าย เพื่อบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศไทยสามารถเลือกใช้ฟีเจอร์ ฟังก์ชันที่เหมาะสม นำไปสู่การเรียนการสอนออนไลน์ที่ครอบคลุมและราบรื่น เปรียบเสมือนห้องเรียนจริงๆ ผ่าน LINE Meeting และ LINE OpenChat เป็นต้นทั้งนี้ LINE ยังเตรียมเปิดช่องทางเพื่อเป็นศูนย์รวมการสอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยน และแนะนำรายละเอียดการนำ LINE ไปใช้ในกิจกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายข้างต้น รวมไปถึงกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดนี้ โดย LINE หวังว่าศูนย์กลางช่วยเหลือแห่งนี้จะเป็นช่องทางสำคัญในการแนะนำถึงวิธีการใช้เครื่องมือดิจิทัลบน LINE ให้อย่างครบครัน เป็นแรงขับเคลื่อนให้กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ สามารถใช้ LINE ช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มที่และรวดเร็วด้วยเช่นกันนอกเหนือจากโครงการ/แคมเปญ WE LOVE YOU ยังมีโครงการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทย เช่น- LINE BK ร่วมมือ KBTG และ DTAC ส่งแคมเปญ "ใจดี มีวงเงินให้ยืม" สู้ศึกเงินนอกระบบ ช่วยคนมีรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น- LINE MAN กับแคมเปญ #Saveร้านอาหาร ให้ใช้ Self-Delivery และ Pickup ฟรีไม่เก็บ GP รวมถึงโปรโมชันต่างๆ ที่ดำเนินควบคู่กัน“LINE ประเทศไทย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยท่ามกลางสถานการณ์ความยากลำบากที่เกิดขึ้น ผ่านโครงการ/แคมเปญด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเซอร์วิสและฟีเจอร์บน LINE Ecosystem ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและคนไทยได้อย่างตรงจุด พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการทุกระดับและคนไทยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและดียิ่งขึ้นไป” ดร.พิเชษฐ กล่าวสรุป#WELOVEYOU #LINEอาสาพร้อมสู้ไปกับคุณ #LINEThailand