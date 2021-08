“สิงโต”ฉลองวันเกิดนิว นอร์มอล #JOOXROOMSxSINGTOBD แรงติดเทรนด์อันดับ 1

อบอุ่นสุดๆ สำหรับกิจกรรม “สิงโตกับวันเกิด อยากจะ ROOMS” ที่เปิดโอกาสให้แฟนๆ ของ นักร้อง-นักแสดงหนุ่ม ขวัญใจวัยรุ่นไทยและเอเชียได้ร่วมฉลองวันเกิดย้อนหลังอายุครบ 27 ปี (28 ก.ค.) ในรูปแบบ New Normal ผ่านฟีเจอร์ห้องแชตแบบเห็นหน้า ที่ยกระดับความฟินให้กับแฟนๆ ได้เปิดประสบการณ์ฉลองวันเกิดรูปแบบออนไลน์กับลูกเล่นที่หลากหลาย จาก “ฃJOOX แอปมิวสิคคอมมูนิตี้สำหรับคนรักเสียงเพลงอันดับ 1 ของไทย งานนี้ เหล่าสมุนเจ้าป่า ได้แสดงพลังแห่งความรัก ส่งแฮชแท็กแรงติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว กิจกรรม “สิงโตกับวันเกิด อยากจะ ROOMS” ถือเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษ JOOX ROOMS เลยเปิดห้องให้แฟน ๆมาร่วมงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดออนไลน์กันแบบยาวๆพร้อมทั้งเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้หนุ่มสิงโต แบบจัดหนัก จัดเต็ม เริ่มเปิดของขวัญชิ้นแรก กับการให้แฟนคลับผู้โชคดี 10 คน ได้ “อวยพรวันเกิด” และเปิดกล้องพูดคุยกับหนุ่มสิงโตแบบเห็นหน้า ท่ามกลางเหล่าคนรักสิงโตที่มาให้กำลังใจกันแน่นห้องเพราะความคิดถึง เรียกว่าวินาทีที่เผยความในใจ ทำเอาทั้งศิลปินและแฟนคลับน้ำตาคลอทีเดียว มาต่อกันที่ของขวัญชิ้นที่สอง เมื่อ JOOX ROOMS ส่งเค้กไปเบิร์ดเดย์ให้สิงโตถึงบ้าน ก่อนจะชวนแฟน ๆ ร่วมร้องเพลง แฮปปี้ เบิร์ดเดย์ และเป่าเค้กวันเกิดย้อนหลังแบบ New Normal ไปพร้อม ๆกันความประทับใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้มาถึงของขวัญชิ้นสุดท้าย ที่แฟนคลับได้พร้อมใจกันมอบ เสียงเพลงกับเพลย์ลิสต์สุดพิเศษที่แฟน ๆ ช่วยกันโหวต 10 เพลงที่อยากมอบเนื่องในโอกาสวันเกิด ซึ่งเพลงที่แฟนคลับอยากมอบให้สิงโตที่สุดก็คือเพลง ของขวัญ : คริส-สิงโต จากโปรเจ็ก JOOX The Remake สื่อความหมายว่า สิงโต คือของขวัญของแฟน ๆ นั่นเองช่วงท้าย สิงโต ได้เปิดใจถึงวันเกิดในปีนี้ และฝากถึงแฟน ๆ ที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดว่า “สิงไม่ได้เจอแฟนคลับนานพอสมควรแล้ว บางคนเป็นปีเลยนะครับ สำหรับวันเกิดปีนี้สิงไม่มีของขวัญให้ตัวเองเลย เพราะปกติของขวัญที่สิงให้ตัวเองจะเป็นการไปเที่ยวในไทยหรือต่างประเทศมากกว่า แต่พอมีสถานการณ์โควิดเข้ามาเลยไปไหนไม่ได้ เราอยากจะพาพาไปเที่ยวเฉย ๆ ก็ต้องพับไว้ก่อน ปีนี้สิงอายุ 27 แล้ว สิ่งที่เรามักจะบอกกับตัวเองเสมอ เวลาเจอเรื่องหนัก ๆ ก็คือ เก่งมาก ในสุดก็ผ่านมาได้ เราแก่ขึ้น เก่งขึ้นอีกปี และสิงก็อยากขอบคุณแฟน ๆ ทุกคน ทุกประเทศ เลยครับ ขอบคุณสำหรับโปรเจ็กต่าง ๆ และทุกคำอวยพรที่ส่งมาถึงสิง ขอบคุณที่คอยซับพอร์ทกันมาตลอด และเข้าใจว่าสิงก็คือคนๆ หนึ่ง ที่บางครั้งอาจจะทำผิดพลาด อาจจะได้เรียนรู้ แต่ก็พยายามจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ ขอบคุณจริงๆ ครับ”