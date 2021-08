“นนท์ ธนนท์” ส่งความห่วงใยให้หายคิดถึง สุดฟินกับกิจกรรม “One day with Nont Tanont in ROOMS”

และความพิเศษยังไม่หมดเท่านี้ นนท์ยังโซโล่กีต้าร์และโชว์เสียงร้องแบบสด ๆ ในเพลง “แน่ใจไหม” จากโปรเจกต์ JOOX 100x100 SEASON 3 SPECIAL เป็นครั้งแรก เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับที่มาให้กำลังใจหนุ่มนนท์กันแน่นจอ ทำเอา JOOX ROOMS แทบแตกเลยทีเดียว งานนี้เหล่าคนรักนนท์ยังพร้อมใจกันแชร์ช่วงเวลาดี ๆ เต็มหน้าฟีดจนพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ บอกเลยว่ามีแต่ฟินกับฟิน

“JOOX” แอปมิวสิคคอมมูนิตี้สำหรับคนรักเสียงเพลงอันดับ 1 ของไทย ชวนสนุกไปกับฟีเจอร์น้องใหม่แกะกล่องที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆ อย่างห้องแชตแบบเห็นหน้า ที่จะมายกระดับความฟินให้กับแฟนๆ ได้เปิดประสบการณ์รูปแบบออนไลน์กับลูกเล่นที่หลากหลาย พร้อมชวนศิลปินคนโปรดมาพูดคุยให้หายคิดถึง ล่าสุด เป็นคิวของสาวกและคนรักศิลปินหนุ่มอารมณ์ดีกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟช่วงเวลาแห่งความสุข 8 ชั่วโมงเต็ม ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดกับหนุ่มนนท์มากกว่าที่เคย โดยยังคงรักษาระยะห่างแบบ Social Distancing เพื่อความปลอดภัย รับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19กิจกรรม One day with Nont Tanont in ROOMS เริ่มออกสตาร์ทความฟิน กับการตามหาแฟนพันธุ์แท้ของ นนท์-ธนนท์ ผ่านเกมสนุก ๆ อาทิ ทายเพลงของนนท์ใน 3 วินาที ทายเพลงของนนท์จากทำนอง รวมถึงยังเปิดให้แฟน ๆ ได้แชร์ฉากในมิวสิควิดีโอที่ประทับใจ ก่อนจะถึงโมเม้นต์ที่ทุกคนรอรอย กับการเปิดพื้นที่ให้นนท์ได้ใช้เวลาพูดคุยสด ๆ กับแฟนคลับผู้โชคดี จำนวน 5 คนแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรม ส่งคำถามภายใต้ทวีต พร้อมติดแฮชแทค #JOOXROOMSXNONTTANONTช่วงท้าย นนท์ ได้เผยความในใจที่มีต่อแฟน ๆ ว่า “ดีมากเลยครับ ที่วันนี้มีโอกาสได้คุยกับแฟน ๆ นนท์ตอบทุกคำถามตามความรู้สึกเลย ถ้ามีโอกาสได้มา JOOX ROOMS ครั้งต่อไป นนท์อยากคุยกับทุกคนให้ได้มากกว่านี้ ในช่วงเวลาแบบนี้ที่เราไม่ได้เจอกัน ในทางกายภาพเราอาจจะต้องไกล แต่ทางโซเชียลฯ เราต้องใกล้กันมากกว่าเดิมครับ ผมทำงานตรงนี้ ทุกคนซับพอร์ทผม ผมก็อยากซับพอร์ททุกคนเท่าที่ทำได้ อาจจะไม่ครบถ้วน แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ช่วงนี่เราไม่ได้เจอกัน ก็มาเจอกันในนี้แหละ ให้ได้หายคิดถึงกันบ้าง ดีที่เห็นแฟนๆ ทุกคนปลอดภัย สถานการณ์ตอนนี้น่าห่วง อยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองดีดี จะได้ไม่เป็นแบบนนท์ ผู้มีประสบการณ์ตรง ที่ใช้เวลารักษาตัวถึง 14 วัน คิดถึงทุกๆ คนมาก เป็นห่วงมาก อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพ อย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองให้ดี ในช่วงที่หม่นๆ แบบนี้”