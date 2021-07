JAYLERR x Ice Paris เปลี่ยนสไตล์ใหม่!! ปล่อยเพลงจังหวะ Medium ฟังสบายๆ พร้อมชวนดูเอ็มวีเพลง “เมื่อวานก็นานไป (FEELS LIKE A YEAR)”

ถือเป็นศิลปินคู่ดูโอ จากค่าย นาดาว มิวสิค ที่มีผลงานเพลงฮอตฮิตออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด JAYLERR (เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม) และ Ice Paris (ไอซ์ พาริส อินทรโกมาลย์สุต) เปลี่ยนสไตล์ใหม่!! พร้อมปล่อยซิงเกิล เมื่อวานก็นานไป (FEELS LIKE A YEAR) ซึ่งเป็นเพลงจังหวะ Medium ฟังสบายๆ ที่ถูกเขียนขึ้น จากไอเดียของ JAYLERR x Ice Paris โดยทั้งสองหนุ่มอธิบายเรื่องราวของความคิดถึงที่ไม่เท่ากัน และมักจะทำให้คนเรารู้สึกว่า เวลานั้นเดินช้าลงเสมอ เมื่อเราต้องเป็นฝ่ายรอใครสักคน ซึ่งเพลงนี้ โป โปษยะนุกูล และ ย้ง ทรงยศ สุขมากอนันต์ มาร่วมเป็น Executive Producer โดยมี เมฆ MACHINA ร่วมกับ 3rd Tilly Birds มาโปรดิวซ์และเรียบเรียง ร่วมกันสร้างสรรค์ความเป็น POP ที่ผสมผสานกลิ่นอายของ R&B ลงไปในเพลง ด้วยลูกเล่นของเสียงคอรัสแบบ Gospel ที่มาเพิ่มสีสันและมิติให้กับเพลง ซึ่งเพลงนี้นอกจาก 3rd Tilly Birds มาเขียนเนื้อร้อง ยังเพิ่มเติมความพิเศษด้วยท่อนแรปที่คงความหนักแน่นจากฝีมือการแต่งของ JAYLERR และน้ำเสียงชวนเหงาของ Ice Paris ที่ช่วยกันถ่ายทอดเรื่องราวของเพลงได้อย่างลงตัว โดยมิวสิควิดีโอเพลงนี้ถูกกำกับโดย ผู้กำกับหน้าใหม่อย่าง เอส (ปฏิพล ทีฆายุวัฒน์) ผู้ที่ฝากผลงานมาแล้ว อย่าง มิวสิควิดีโอเพลง แปลไม่ออก ของศิลปิน Billkin และ มิวสิควิดีโอเพลง ห่มผ้า ของศิลปิน PP KritJAYLERR กล่าวว่า “สำหรับเพลง เมื่อวานก็นานไป (FEELS LIKE A YEAR) เป็นเพลงแรกที่ผมกับ ไอซ์ ได้ร่วมงานกับพี่เมฆ และพี่เติร์ด Tilly Birds ครับ เพลงนี้เราทั้งคู่มีส่วนในการออกไอเดียเพลงนี้ และได้ร่วมเขียนเนื้อกับพี่เติร์ดด้วยครับ ซึ่งเพลงนี้มีกิมมิกเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ คอรัส และอีกหนึ่งความพิเศษคือเป็นเพลงช้าที่สุดตั้งแต่เจไอซ์เคยทำเพลงมาเลยครับ ซึ่งในเอ็มวี ส่วนตัวผมชอบมากเลยครับ ตอนที่ประชุมกัน เคยได้ดูจากสตรอรี่บอร์ด ตอนนั้นยังนึกภาพไม่ค่อยออกว่าภาพจะเป็นแนวไหน แต่พอมาถึงกองเอ็มวี ได้เข้ามาอยู่ที่หน้าเซต ผมว่ามีเทคนิคหลาย ๆ อย่าง ที่พอได้มาเห็นของจริงแล้วรู้สึกว้าวมาก ก็อยากฝากทุกคนติดตาม สำหรับเอ็มวีเพลงนี้ด้วยนะครับ ว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาให้ดูกัน ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรา และช่วยกันแชร์เพลงนี้ออกไปเยอะ ๆ ด้วยนะครับ”Ice Paris กล่าวว่า “สำหรับเอ็มวีเพลง เมื่อวานก็นานไป ( FEELS LIKE A YEAR ) เป็นเอ็มวีที่เล่าเรื่องราวความคิดถึง ผ่านสถานที่เดียวกันแต่เกิดขึ้นคนละช่วงเวลา ซึ่งในพาร์ตของผม จะใช้ช่วงเวลากลางวันในการจัดเตรียมงานปาร์ตี้ แต่ความรู้สึกของเวลายาวนาน เหมือนเวลาหยุดเดิน เมื่อต้องรอคอยให้คนรักมาหา แต่ในฝั่งของ พี่เจได้ใช้เวลาปาร์ตี้ในช่วงกลางคืนกับคนรักอย่างมีความสุข เวลาเลยผ่านไปเร็วในพริบตา จนอยากหยุดทุกอย่างไว้ สำหรับเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของเรา ไม่ได้มาแนวเต้น แต่มาแนวใหม่ มาในเพลงจังหวะช้า ๆ เนื้อหาโดน ๆ ก็ขอฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับ ฝากติดตามชมมิวสิควีดีโอ เพลง เมื่อวานก็นานไป (FEELS LIKE A YEAR) ได้ทาง Youtube : Nadao Music ขอบคุณมากครับ”Link MV เพลง เมื่อวานก็นานไป ( FEELS LIKE A YEAR )https://youtu.be/WBf3jcwsPhM#เมื่อวานก็นานไป #JAYLERRxIceParis #NadaoMusic