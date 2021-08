"เพียร์ซ บรอสแนน" โพสต์หวานถึงภรรยาฉลองครบรอบ 20 ปี

ล่าสุดในอินสตาแกรมของนักแสดงคนดังของฮอลลีวูดวัย 68 ปี ก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า..."Happy anniversary my darling Keely, my love forever grows with you…" (สุขสันต์วันครบรอบนะ คีลี่ ที่รัก, ความรักของผมจะเติบโตไปพร้อมกับคุณตลอดไป...)ทั้งนี้ข้อความดังกล่าวก็เป็นการแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 20 ปีในการใช้ชีวิตชีวิตสามี-ภรรยาของทั้งคู่ หลังจากที่ทั้งสองได้พบรักกันตั้งแต่ปีปี 1994 ก่อนจูงมือเข้าพิธีวิวาห์เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2001 ที่ Ballintubber Abbey ใน Co. Mayo ประเทศไอร์แลนด์แม้จะผ่านมานานแล้ว แต่ดูเหมือนภรรยาของอดีตเจ้าของบท "เจมส์ บอน" วัย58 ปีคนนี้จะยังคงถูกจับจ้องถึงเรื่องรูปร่างของเธออยู่อย่างต่อเนื่องรวมถึงก็คือเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่่ผ่านมาหลังจากที่ "Jenelle Evans" หนึ่งในผู้แสดงในรายการเรียลลิตี้โชว์Teen Mom ได้มีการโพสต์ภาพก่อนและหลังของดารา 007 กับภรรยาบนเฟซบุ๊กตนเองพร้อมแทกไปหาสามีของเธอและเขียนข้อความว่า "นี่คือเรา"ขณะที่ผู้เป็นสามีของเธอก็ได้ตอบกลับมาว่า “เราไม่ได้ดูอ้วนขนาดนั้น” จากนั้นทางด้านของนักแสดงจากรายการเรียลลิตี้ก็บอกว่า "ใกล้แล้ว" และหัวเราะด้วยความตลกนับตั้งแต่แต่งงาน "คีลี่ย์" มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะหลังจากที่เธอตั้งท้องและคลอดลูก อย่างไรเรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยต่อสามีนักแสดงดังของฮอลลีวูด มิหนำซ้ำยังเคยมีข่าวออกมาว่าเขาจะหย่ากับภรรยาหากอีกฝ่ายนั้นตัดสินใจไปทำศัลยรรมหรือดูดไขมันด้วยซ้ำไปนอกจากนี้ยังมีการอ้างถึงคำพูดของเจ้าตัวเกี่ยวกับภรรยาด้วยว่าภรรยาของเขานั้นถือเป็นแบบอย่างให้ผู้หญิงคนอื่นว่าคนสวยนั้นไม่จำเป็นต้องผอมเสมอไป"มีเพื่อนๆ เสนอเรื่องการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนัก แต่ผมรักทุกส่วนโค้งของร่างกายเธอมาก ในสายตาของผมเธอคือผู้หญิงที่สวย และเพราะเธอเป็นแม่ของลูก 5 คน""ที่ผ่านมาผมรักเธอจริงๆ ไม่ใช่แค่เพราะความสวยของเธอเท่านั้น และตอนนี้ผมก็ยิ่งรักเธอมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเธอคือแม่ของลูกๆ ซึ่งผมภูมิใจในตัวเธอมากและพยายามที่จะทำตัวให้คู่ควรกับความรักของเธออยู่เสมอ"