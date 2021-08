“อ๋อม สกาวใจ” ถามหามาตรการต่อจากล็อกดาวน์อีกรอบ ก่อน ปชช.จะหมดแรง

"อ๋อม สกาวใจ" ยืนยันจะ Call out ต่อไป จนกว่าประชาชนจะได้สิ่งที่ดีที่สุด

ออกมา Call out ฟาดการทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง สำหรับ อ๋อม สกาวใจ พูนสวัสดิ์ ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมอีกแล้ว โดยคราวนี้ อ๋อม ได้โพสต์ภาพข้อความว่า ยืนยันจะ Call out และจะ Call out ต่อไป จนกว่าประชาชน