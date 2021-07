"อ๋อม สกาวใจ" ยืนยันจะ Call out ต่อไป จนกว่าประชาชนจะได้สิ่งที่ดีที่สุด

ออกมา Call out ฟาดการทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง สำหรับ "อ๋อม สกาวใจ พูนสวัสดิ์" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมอีกแล้ว โดยคราวนี้ "อ๋อม" ได้โพสต์ภาพข้อความว่า "ยืนยันจะ Call out และจะ Call out ต่อไป จนกว่าประชาชนจะได้สิ่งที่ดีที่สุด ที่ประชาชนควรจะได้จากท่านในทุกๆ เรื่องในวิกฤตนี้"พร้อมกับแคปชั่นใต้ภาพว่า "อยากให้คนที่คิดว่า call out ไม่ได้ช่วยอะไร มีแต่สร้างความแตกแยก อยากให้ลองคิดอีกด้านว่า จะให้เราอยู่เฉยๆ ไปวันๆในขณะที่ มีผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้นในทุกๆวันเหรอคะ ตอนนี้ประชาชนที่พอมีกำลัง ก็ช่วยทำทุกอย่างแล้ว ทั้งบริจาคเงิน เป็นจิตอาสา ฯลฯ ทั้งที่ทั้งหมดควรเป็นหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องปกป้อง ดูแล จัดการความเป็นอยู่ที่ดี ให้ผู้เสียภาษี รึเปล่า!!!! #callout #รัฐบาลไทย #ล้มเหลว" งานนี้ทำเอาถูกอกถูกใจแฟนคลับกันยกใหญ่