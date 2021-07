สุดเศร้า "พิชญ์ - ฤทธิ์ กาไชย" สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักจากไปอย่างสงบ

นับเป็นข่าวที่เศร้าจนยากทำใจ สำหรับนักแสดงหนุ่ม "พิชญ์ กาไชย" และ "ฤทธิ์ กาไชย" ที่สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปแบบไม่มีวันย้อนกลับโดยหนุ่ม "พิชญ์" ก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวสมัยวัยเยาว์ พร้อมเขียนอาลัยคุณพ่อว่า "Rest in peace dad, See you on the other side. Love you dad"ขณะที่ด้านพี่ชาย "ฤทธิ์ กาไชย" ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงคุณพ่อเช่นกันว่า "Rest in peace my role model leave your body here back to Mother Earth. Take your soul above and rest…. In peace forever. Our love will be with you forever"งานนี้ทำเอาเพื่อน พี่ น้อง ในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อนักแสดงหนุ่มกันเป็นจำนวนมาก อาทิ โอปอล์ ปาณิสรา, ใบเฟิร์น พัสกร, ทอม อิศรา, ดิว อริสรา, เป้ อารักษ์, เป๊ก เปรมณัช, นิว นภัสสร ฯลฯ