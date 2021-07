“วันชัย บูลกุล” เจ้าของ รร.มโนราห์ สิ้นแล้วด้วยโรคโควิด

วันที่ 1 ก.ค. 2564 สู่ขวัญ บูลกุล อดีตผู้ประกาศข่าว ได้โพสต์อินสตาแกรม เป็นภาพบรรยากาศสุดเศร้า พร้อมระบุว่า... 30. 06. 2021 May your soul forever rest in peace ท่านที่จากไปเป็นคุณลุงของคุณโชคค่ะ กราบขอบพระคุณแทนครอบครัวของคุณลุงนะคะ โควิดอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่เราคิด แม้จะระวังตัวดีที่สุด แต่ความเสี่ยงก็มีเสมอ ขออย่าประมาท และ รักษาตัวให้ดีที่สุดนะค่ะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสำหรับผู้เสียชีวิต นายวันชัย บุลกุล เป็นเจ้าของโรงแรมมโนราห์ ถ.สุรวงศ์ กทม. หลังจากป่วยเป็นโควิด-19 เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฏ เป็นเวลา 10 วัน ก่อนจากไปอย่างสงบ