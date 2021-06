โดนแบนจนได้! Netflix อินเดียถอด "มหาศึกคนชนเทพ" เหตุลบหลู่ "พระศิวะ"

เป็นอนิเมะแนวแอ็กชั่นแฟนตาซี ที่เล่าเรื่องของศึกตัดสินชะตากรรมของมวลมนุษยชาติ เมื่อตัวแทนของโลกทั้ง 12 คน ต้องประลองยุทธกับตัวแทนของเหล่าทวยเทพทั้ง 12 เพื่อปกป้องไม่ให้เหล่าเทพทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยผู้เขียนได้หยิบเอาบุคคลในประวัติศาสตร์ พร้อมกับตัวละครเทพจากหลากหลายวัฒนธรรม และความเชื่อ มาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจแต่ล่าสุดแฟนอนิเมะชาวอินเดียกลับต้องหมดโอกาสที่จะได้ชมอนิเมะเรื่องนี้แล้ว เพราะ Netflix ได้ถอดการ์ตูนเรื่องนี้ออกจาก Netflix ของอินเดียไปเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าการตัดสินใจดังกล่าวมาจากการที่มีคนอินเดียจำนวนหนึ่งได้ร้องเรียกถึงความไม่เหมาะสมของเนื้อหาของการ์ตูน ในการนำเสนอตัวละคร พระศิวะ ในเรื่อง Netflix จึงตัดสินใจที่จะไม่ฉาย Record of Ragnarok ไปเลย เพื่อตัดปัญหาโดยในการ์ตูน 12 ตอนที่ฉายทาง Netflix นั้น พระศิวะ ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบเทพเลือดร้อน ซึ่งพระศิวะยังจะไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นในช่วงนี้ แต่ถ้าเทียบกับฉบับหนังสือการ์ตูนแล้ว พระศิวะ น่าจะมีบทมากขึ้นในซีรีส์ปีที่ 2 ต่อไปอันที่จริงแล้วมีการวิจารณ์ถึงเนื้อหาของ Record of Ragnarok มานานพอสมควรแล้ว โดยเฉพาะจากชาวฮินดูในสหรัฐฯเมื่อปีก่อนสมาคมคนฮินดูในสหรัฐฯ ได้ออกกแถลงการณ์วิจารณ์เนื้อหาของการ์ตูนเรื่องนี้ ว่ากำลังสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาของศาสนาฮินดู และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระศิวะที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงราจาน เซ็ด ประธานสมาคมฮินดูในอเมริกา ได้กล่าวในตอนนั้นว่าบริษัทบันเทิง "ไม่ควรนำพระศิวะ และเทพในศาสนาฮินดูไปนำเสนออย่างไร้สาระแบบนั้น"โดยนอกจาก พระศิวะ แล้ว Record of Ragnarok ยังจะมีทั้งตัวละครรวมถึงด้วย