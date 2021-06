อู้ฟู่สวนกระแส “ลูกเกด เมทินี” ควักเงินล้านซื้อรถหรูป้ายแดง

เรียกว่าออกมาถอยรถป้ายแดงสวนกระแสวิกฤตช่วงโควิด-19 ระบาดกันเลยทีเดียว สำหรับซูเปอร์โมเดลคุณแม่ลูกสาม “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ ควักเงินล้าน ซื้อรถครอบครัวหรูหรา All New Kia Carnival Welcome to the family