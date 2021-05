เรียกว่าออกมาถอยรถป้ายแดงสวนกระแสวิกฤตช่วงโควิด-19 ระบาดกันเลยทีเดียว สำหรับซูเปอร์โมเดลคุณแม่ลูกสามซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ ควักเงินล้าน ซื้อรถครอบครัวหรูหรา All New Kia Carnival Welcome to the family พร้อมแคปชั่นว่างานนี้ทำเอาแฟนๆแห่มาแสดงความยินดี บอกว่ารถสวยกันเพียบ แต่แอบเสียดายที่ไม่สามารถมองเห็นเลขทะเบียนรถ เพราะสาวเกดเธอปิดไว้นี่สิแย่เลย