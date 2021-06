ล็อคจอรอชมละครพีเรียดฟอร์มใหญ่ “แม่นากพระโขนง” พร้อมทัพซีรีส์จีนยอดนิยม การ์ตูนแสนสนุก มิถุนานี้ที่ “ช่อง9”

เตรียมพบกับการประชันฝีมือทางการแสดงของ 2 นักแสดงชื่อดัง “ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ และ นิว ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต ในละครพีเรียดฟอร์มใหญ่พร้อมทัพนักแสดงมากฝีมือคับคั่ง ที่มาร่วมถ่ายทอดตำนานเล่าขานในอดีตจนถึงปัจจุบันแห่งทุ่งพระโขนง วิญญาณความรักความผูกพันของ “แม่นาก” ที่มีต่อ “พี่มาก” พบกับชะตากรรมแห่งรัก...ที่มิอาจเลือก บทโทรทัศน์โดย “เรไรริมบึง” ผู้เขียนบทละครเพลิงพระนาง กำกับการแสดงโดยผู้กำกับสุดเฉียบ “ราเมศ เรืองประทุม” ผลิตโดย บริษัท ยามา เอนเตอร์เทนเมนต์ ลงจอให้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. (หลังเคารพธงชาติ)พร้อมทัพซีรีส์ยอดนิยมส่งตรงจากประเทศจีน 3 เรื่อง 3 อารมณ์ ดูให้เพลินใจ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 น. (หลังเคารพธงชาติ) พบกับซีรีส์เรื่อง(The Destiny of White Snake) พบกับทัพนักแสดงชื่อดังเพียบ อาทิ “หยางจื่อ”, “เหรินเจียหลุน”, “เหมาจื่อจวิ้น”, “หลี่ม่าน”, “เหอตู้เจวียน”, “หลิวเจียหลิง”, “จ้าวหย่าจือ”, “ฟู่ฟางจวิ้น” ฯลฯและ ห้ามพลาดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.00 น. ชมการปะทะบทบาทของพระเอกหน้าหยก “เจิ้งหย่าเฉิง” กับนางเอกหน้าหวาน “อู๋เฉียน” และ 2 นักแสดงสุดฮอต จางอวี่เจี้ยน กับ ต่งฉี พร้อมนักแสดงฝีมือการแสดงแน่นล้นจอ ในซีรีส์ฟอร์มยักษ์สเปเชี่ยลเอฟเฟกต์ตระการตา เรื่อง(An Oriental Odyssey)ทุกวันอาทิตย์ เวลา 23.00 น สนุกผ่อนคลายยามดึกไปกับ ซีรีส์เรื่อง(Pretty Li Hui Zhen) ซีรีส์จีนที่รีเมคมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง She Was Pretty พบกับการรับบทอดีตคนเคยสวย ของนักแสดงชื่อดังที่หลายคนชื่นชอบในการแสดงที่เป็นธรรมชาติของเธอ “ตีลี่เร่อปา” ประชันความน่ารักกับพระเอกสุดฮอตละมุนใจ “เซิ่งอี้หลุน” และ สำหรับคอการ์ตูนล็อคเวลาได้เลย ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 06.00 น. ค้นพบความหมายของมิตรภาพ มาร่วมการผจญภัยที่มีทั้งความสุข ความหวัง ความฝัน กับการ์ตูนเรื่อง “ทามาก็อตจิ เมืองนี้สุขหรรษา”