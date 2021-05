รู้จัก “RAYA” แอปฯหาคู่เฉพาะคนดัง หลังดาว TikTok บอกปัด “เบน แอฟเฟล็ค” จนนักแสดงดังต้องส่งวิดีโอหา

นักแสดงและนางแบบสาว ได้บันทึกภาพเธอเองที่รู้สึกเสียใจพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าจากนั้นคลิปก็ตัดไปที่วิดีโอของที่ถามเธอว่าหลังเธอโพสต์วิดีโอคลิปดังกล่าวทาง TikTok มันก็กลายเป็นไวรัลหลังมีคนนำไปโพสต์ต่อทางทวิตเตอร์ ซึ่งวิดีโอดังกล่าวมีคนดูกว่า 8.5 ล้านวิว และมีคนกดถูกใจมากกว่า 1.3 ล้านครั้งหลายคนสนใจที่มาเล่นแอปฯดังกล่าวด้วย พร้อมกับล้อเลียนและระบุว่าเขาเหมือนโรคจิต ขณะที่หลายคนระบุว่าตอนที่พูดว่าทำเอาวิญญาณแทบจะออกจากร่าง ซึ่งก็ตอบกลับว่าอย่างไรก็ตาม กระแสในโซเชียลมีทั้งโจมตีฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง E! News ว่า การที่เธอเผยคลิปดังกล่าวไม่ได้ต้องการจะแฉหรือโจมตีแต่อย่างใดก่อนหน้านี้เว็บไซต์ Page Six เคยออกมารายงานตั้งแต่ปี 2019 ว่าได้สมัครใช้งานแอปฯ Raya หลังจากที่เขาหย่าขาดจากเมื่อปี 2018 จากนั้นเจ้าตัวก็ใช้ชีวิตเดตกับสาวอื่นแบบเงียบๆก่อนจะมาเป็นที่พูดถึงหลังคบหาและเลิกรากับสาวสวยที่เขาพบรักขณะถ่ายทำ Deep Water และเมื่อไม่นานนี้ก็มีคนเห็นเขาอยู่กับอดีตคู่หมั้นสาวที่เพิ่งประกาศยกทางกับคู่หมั้นคนดังอย่างด้วยซึ่งนอกจากคลิป TikTok ของแล้ว มีรายงานว่าดาว TikTok รายอื่นก็โพสต์ว่าตนเองเคยถูกจับคู่กับนักแสดงดังทาง แอปฯ Raya เหมือนกันดาว TikTok สาวรายนี้มีชื่อว่าสาวสวยวัย 20 ปี ที่ออกมาเผยทาง TikTok ว่าเธอเคยจับคู่กับตอนที่เธออายุแค่ 19 ปี พร้อมระบุว่าเธอได้พูดคุยอะไรบ้างกับนักแสดงดังวัย 51 ปี ที่เพิ่งจะหมั้นหมายไปได้ไม่นาน ซึ่งต่อมา เคท ก็ได้ลบคลิปดังกล่าวออกไปซึ่งในคลิป ได้เผยให้เห็นว่าทั้งคู่ เฟซไทม์คุยกัน พร้อมแคปชันว่าโดยในคลิปยังตัดบางช่วงบางตอนของการสนทนากันซึ่ง แมทธิว เพอร์รี ได้ถาม เคท ว่าซึ่งเธอก็ตอบเขาว่าได้เผยกับทาง Page Six เกี่ยวกับคลิป TikTok ของเธอว่า เธอทำขึ้นเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปของซึ่งทั้งคู่ต่างก็ส่งข้อความคุยกัน ซึ่งยังได้ให้คำแนะนำเธอว่า ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความเห็นที่เข้ามาด่า ซึ่งเธอก็ยอมรับว่า มีคนมากมายเข้ามาเข้าข้างซึ่งเธอก็ยอมรับได้เพราะมองว่า เขาเป็นคนมีชื่อเสียงย่อมได้รับการปกป้องมากกว่าอยู่แล้วซึ่งยังยอมรับว่าเธอโดนดีดออกจากแอปฯ Raya เป็นที่เรียบร้อยหลังเธอละเมิดกฎความเป็นส่วนตัวจากการโพสต์คลิป TikTok แต่เธอก็ไม่แคร์แต่อย่างใดจากคลิป TikTok ที่กลายเป็นไวรัล ทำให้กลับมาเป็นที่สนอกสนใจของชาวเน็ตอีกครั้ง โดยนับเป็นแอปฯหาคู่ที่ถือว่ากำลังได้รับความนิยมมากที่สุดแอปฯหนึ่ง ของคนรวยและคนดัง ซึ่งผู้ใช้งานต้องผ่านขั้นตอนการสมัครที่เข้มงวดเพื่อเข้าร่วมแอปฯ ตามรายงานจาก นิวยอร์ก ไทมส์ ระบุว่ามีคนที่สามารถผ่านการสมัครเข้าใช้งานในแอปฯนี้แค่ 8% เท่านั้น ซึ่งคนดังที่อยู่ในแอปฯมีทั้งแอปฯ Raya เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือน ก.พ. 2015 ที่ระบุว่าเป็นแอปฯสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดทำขึ้นเพื่อให้คนโพรไฟล์ดีและคนดังได้ทำการจับคู่กันผ่านแอปฯเท่านั้นคนที่อยากสมัครเป็นสมาชิก ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและรับรองให้ผ่านเข้าใช้งาน จากทางคณะกรรมการของแอปฯ ที่ถือว่าเป็นด่านที่หินที่สุด อย่างไรก็ตามผู้ก่อตั้งแอปฯ ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง The Time ว่า คนที่สมัคร ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่หล่อ สวย น่าดึงดูด หรืออวดอ้างแต่ความร่ำรวยของตัวเอง แต่ก็ยอมรับว่าอย่างหลัง ถือเป็นสิ่งที่สำคัญในขั้นตอนการสมัครเช่นกันส่วนการเลือกชื่อว่ามาใช้เป็นชื่อแอปฯระบุว่าคือภาษาฮิบรูที่หมายถึง เพื่อน และเขาต้องการที่จะสร้างพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกว่าเหมือนมาปาร์ตี้มื้อค่ำด้วยกัน ซึ่งคณะกรรมการก็จะเป็นผู้คัดเลือกว่า ใครควรที่จะได้เข้ามาอยู่ในปาร์ตี้มื้อค่ำนี้ด้วยกันเท่านั้นเองผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดซึ่งผู้ใช้ TikTok ที่สร้างโพสต์ล่าสุดจนกลายเป็นไวรัล ดูเหมือนจะละเมิดความเป็นส่วนตัวโดยการแชร์บทสนทนาออกสู่สาธารณะ จึงถูกทาง Raya ให้ออกจากแอปฯ เป็นที่เรียบร้อย