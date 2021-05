ครบรอบ 2 ปีแล้ว “เชียร์-ไฮโซบิ๊ก” โพสต์หวานซึ้งมดขึ้นจอเลยจ้า

เรียกได้ว่าเป็นคู่รักหวานแหวว ไม่แพ้คู่อื่นในวงการเลยล่ะ สำหรับนักแสดงสาวกับหนุ่มข้างกายซึ่งขณะนี้ความรักของทั้งสองได้เวียนมาบรรจบครบรอบสู่ปีที่ 2 แล้ว งานนี้ทั้งสาวเชียร์และหนุ่มบิ๊กก็ไม่พลาดที่จะมีโมเมนต์ดีๆในวันพิเศษนี้ล่าสุดต่างฝ่ายต่างออกมาโพสต์ข้อความน่ารักๆผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวส่วนตัว โดยสาวเชียร์ได้ทำคลิปวิดีโอที่รวบรวมรูปคู่สวีตหวานชนิดน้ำตาลเรียกพี่กับ “ไฮโซบิ๊ก” นอกจากนั้นยังมีคลิปที่ฝ่ายชายลงมือทำอาหารสุดฝีมือพิเศษสุดคือทำกุหลาบซาลา 2 ดอก พร้อมเขียนข้อความสุดซึ้งว่า“Happy 2 Years Anniversary for Our Love naka My TP❤ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันเสมอนะคะ .. รวมถึงดอกกุหลาบซาลามิที่น่าตื่นตาตื่นใจและช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของพวกเราในคลิปวิดีโอนั่นคือทั้งหมดที่ฉันรัก !! 🥰และอื่น ๆ อีกมากมาย .. คุณมารับฉันและพาฉันกลับบ้านจากที่ทำงานคุณพูดอรุณสวัสดิ์และราตรีสวัสดิ์ทุกวันก่อนที่เราจะมาเป็น TP&TP คุณแสดงให้เห็นว่าคุณจะเป็นผู้ชายที่ดีสำหรับฉัน .. คือสิ่งที่ฉัน รักมากที่สุด หวังว่าจะได้ร่วมฉลองกับคุณในทุกช่วงเวลาพิเศษอีกหลายปีข้างหน้านะคะ ...รักคุณ KA”ขณะที่"ไฮโซบิ๊ก" ได้โพสต์ภาพคู่ สาว "เชียร์" พร้อมเขียนข้อความว่า“ 07 MAY 2021 สุขสันต์วันครบรอบ 2 ปี ที่รัก มื้อค้ำสุดหรูที่วางแผนไว้ไม่ได้วางแผนให้เราฉลองด้วยมื้ออาหารมิชลินที่ดี และ วิวที่มองเห็นเมืองกรุงเทพ…. แต่เราทำสิ่งที่ดีที่สุดได้ด้วยการเฉลิมฉลองที่บ้าน สุดท้ายแล้วการอยู่ด้วยกันคือ ส่วนสำคัญที่สุดของทั้งหมด และ การอยู่ด้วยกันคือสิ่งที่ฉันต้องการให้มันอยู่ไปอีกหลายปี เวลาที่ใช้อยู่กับคุณเต็มไปด้วยความสนุก และ ความทรงจำที่ดี ไม่มีที่สิ้นสุด ความแปลกประหลาดของคุณ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะของคุณ …. ทำให้ผมสดใสขึ้นทุกครั้งที่อยู่กับคุณ ดอกกุหลาบซาลามี 2 ดอกใหญ่ สำหรับ 2 ปี ที่น่าตื่นตาตื่นใจของเรา รักคุณเท่าดวงจันทร์และกับหัวใจ”