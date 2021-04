“อแมนด้า” ขนกระเป๋า 12 ใบ บินลัดฟ้าไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2020

พกความมั่นใจบินลัดฟ้าไปประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2020 สำหรับตัวแทนสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 โดยวันนี้ (27 เมษายน 2564) เมื่อเวลา 23.00 น. อแมนด้าได้เดินทางไปเก็บตัวกับกองประกวดมิสยูนิเวิร์ส ณ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา กับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) เที่ยวบิน TK69 โดยมีทีมงาน ทีพีเอ็น (TPN) ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และเพื่อนๆ สาวงามเคียงข้างให้กำลังใจในการไป “คว้ามงสาม” กลับมาให้คนไทยชื่นใจบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิ เต็มไปด้วยความอบอุ่น มีแฟนนางงามตามมาให้กำลังใจ โดยอแมนด้า ปรากฏตัวในชุดสูทเบลเซอร์ ผ้าไหมมัดหมี่ สีชมพูฟิวเซีย ทอมืออําเภอปักธงชัย จังหวัดโคราช customize พิเศษจาก แบรนด์ มิลิน สวยตะลึง พร้อมขนกระเป๋า 12 ใบ ข้ามน้ำข้ามทะเลไปพิชิตมงกุฏ เรียกว่าจัดเต็มเพื่อมงที่สามสำหรับในปีนี้ การประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2020 ซึ่งเป็นการจัดการประกวดครั้งที่ 69 จะมีขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (ตามวันและเวลาท้องถิ่น) ณ เซมิโนล ฮาร์ดร็อค โฮเทลแอนด์คาสิโน (Seminole Hard Rock Hotel and Casino) ฮอลลีวูด รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสาวงามจากประเทศไทยได้เคยคว้ามงกุฎจากเวทีระดับจักรวาลแห่งนี้มาแล้วถึง 2 ครั้ง เมื่อ 33 ปีที่แล้ว และปีนี้ “อแมนด้า” จะเป็นความหวังอีกครั้งของประเทศไทยที่จะสร้างชื่อเสียงของไทยให้ก้องโลกอีกครั้งด้วยการคว้ามงกุฎลำดับที่ 3 ซึ่ง “โซซิบินี ทุนซี” (Zozibini Tunzi) มิสยูนิเวิร์ส 2019 แห่งแอฟริกาใต้จะเป็นผู้สวมมงกุฎสืบทอดบนเวที มิสยูนิเวิร์ส 2020 สุดอลังการการเตรียมความพร้อมของ “อแมนด้า” และทีมงานกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ เรียกได้ว่ามีความพร้อมมากกว่า 100% ทั้งการดูแลความงามที่ไม่มีที่ติ การฝึกฝนความรู้ ความสามารถ รวมถึงการสร้างสรรค์ชุดต่างๆ ที่จะใช้สวมใส่ในการประชันความงามบนเวทีมิสยูนิเวิร์สที่เนรมิตขึ้นอย่างวิจิตรประณีต โดยศิลปินและดีไซเนอร์ระดับประเทศโดยเฉพาะ “ชุดประจำชาติไทย” ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดสำคัญของการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ได้แก่ “ชุดไตรรงค์อนงนาถสุพรรณมัจฉา” ฝีมือการออกแบบโดย อัครัช ภูษณพงษ์ นักออกแบบชื่อดัง ซึ่งได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจ “นางสุพรรณมัจฉา” ซึ่งเป็นนางในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ โดยได้นำความงามสง่าของนางสุพรรณมัจฉามาผสมผสานกับความงามของ “ปลากัดไทย” หรือ “นักสู้แห่งสายน้ำของสยามประเทศ” (The River Fighter of Siam) สัตว์น้ำประจำชาติที่ทรงคุณค่าและมีสีสันสวยงาม ซึ่งในปีนี้ “ปลากัดไทย” จะได้แหวกว่ายบนเวทีจักรวาล ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ “นักสู้ของไทย” เฉกเช่นเดียวกับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ที่มีศักยภาพเหลือล้น เป็นตัวจริงแห่งจักรวาล (Real U, Real Universe)ร่วมชื่นชมความงาม “อแมนด้า ออบดัม” อย่างใกล้ชิดในการพิชิตมงกุฎที่สามบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 69 และส่งเสียงเชียร์ ให้กำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อสร้างชื่อให้ “ไทยแลนด์” ดังกระหึ่มทั่วโลกบนเวทีระดับจักรวาลได้อย่างไม่มีที่ติ บนแอปพลิเคชัน TrueID รวมถึงเว็บไซต์ www.missuniverse.in.th และแอปพลิเคชัน Miss Universe Thailand 2020 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ทั้งระบบ iOS และ Android และช่องทางอื่น ๆ