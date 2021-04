ผู้กำกับหญิงชาวจีนสร้างประวัติศาสคร์คว้ารางวัลออสการ์

Nomadland ที่เล่าเรื่องของหญิงชาวอเมริกาที่สูญเสียทุกอย่าง เพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ได้ตัดสินใจเดินทางไปยังดินแดนตะวันออกที่รกร้างด้วยรถแวนเก่า ๆ คันหนึ่ง กลายเป็นหนังที่คว้ารางวัลใหญ่ที่สุดบนเวทีออสการ์ในปีนี้โดยในงานปีนี้ยังถือว่าเป็นงานที่รวบเอาดาราชื่อดังมาอยู่ด้วยครั้งมากที่สุด เป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า 1 ปี หลังการระบาดของ COVID-19นอกจากนั้น Nomadland ยังคว้ารางวัลใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปได้ด้วย และยังคว้ารางวัลใหญ่อย่างนักแสดงสมทบหญิง โดย ฟรานเชส แม็คเดอมาน ไปอีกรางวัล ทำให้ แม็คเดอมาน มีออสการ์ครอบครองถึง 3 ตัวแล้วแต่ที่ถือว่าพลิกล็อกพอสมควรก็คือรางวัลในสาขานักแสดงนำชายที่ แอนโทนี ฮอบกินส์ คว้ารางวัลไปได้จาก The Father ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ แชดวิค โบสแมน ผู้ล่วงลับแทบจะกวาดมาทุกเวทีจากในงานคราวนี้ ยุนยอจอง นักแสดงรุ่นใหญ่ชาวเกาหลีใต้เจ้าของสมญา เมอรีล สตรีป แห่งเอเชีย ยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแสดงหญิงชาวเอเชียคนแรกที่คว้าออสการ์ได้จาก Minari ในสาขานักแสดงสมทบหญิง ส่วน แดเนียล คาลูย่า คว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายจาก Judas and the Black Messiahยุนยอจอง เกิดที่กีซอง ที่ตอนนี้เป็นเขตของเกาหลีเหนือ เริ่มมีผลงานการแสดงตั้งแต่ปี 1971 แต่สุดท้ายในปี 1975 กลับต้องถอนตัวจากวงการบันเทิงเพื่อไปแต่งงาน และย้ายไปอาศัยอยู่ที่อเมริกา ก่อนที่ชีวิตแต่งงานของเธอจะจบลงด้วยการหย่าในอีก 9 ปี ต่อมา ยุนยอจอง ต้องต่อสู้กับค่านิยมของชาวเกาหลี ที่หญิงที่ผ่านชีวิตหย่าร้างมาแล้วยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าไหร่นัก"มันเป็นช่วงเวลาละเอียดอ่อน ที่ผู้หญิงที่ผ่านการหย่ามา จะไม่สามารถกลับมาออกทีวีได้ทันที" ยุนยอจอง เริ่มมีโอกาสรับงานแสดงในบทเล็ก ๆ "ฉันพยายามทำงานหนัก พยายามหาเลี้ยงลูก ๆ ถ้าจะให้ขึ้นบันไดเป็นร้อยขั้น ก็พร้อมที่จะทำ"งานมอบรางวัลออสการ์ในปีนี้มีการดึงตัว สตีเวน โซเดอเบิร์ก ผกก. หนังที่ว่าด้วยเชื้อไวรัสระบาด Contagion มาดูแลการผลิตโดยเฉพาะ เพื่อออกแบบรูปแบบงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้มากที่สุดโดยคนที่จะมาร่วมงานได้รับคำแนะนำให้ “หลีกเลี่ยงพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง” ที่จะติดโควิท ส่วนคนต่างชาติ และผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ต้องเดินทางมาถึงสหรัฐฯก่อนงานเริ่ม 14 วัน เพื่อกักตัวมีข่าวว่างานออสการ์จะจัดจากหลาย ๆ สถานที่ New York Time บอกว่าจะมีถึง 20 โลเคชั่น ที่ดารา,ผู้ร่วมงาน จะไปอยู่กัน นอกจากนั้นจะมีการจัดสถานที่รวมตัวที่ยุโรป ให้ผู้ชิงรางวัลที่อยู่ที่นั้นไปรวมตัวกันงานจะไม่อนุญาตให้กล่าวขอบคุณผ่าน Zoom ถ้าอยากพูดอะไรต้องมาที่งานเท่านั้น หลังงานลูกโลกทองคำเคยใช้ระบบนี้แต่กลับเจอปัญหามากมาย โดยเฉพาะเรื่องเทคนิคต่าง ๆนักแสดงนำชาย: แอนโทนี ฮอบกินส์, The Fatherนักแสดงนำหญิง: ฟรานเซส แม็คดอร์แมน, "Nomadland"ผู้กำกับ: โคลอี้ จ้าว "Nomadland"สมทบชาย: แดเนียล คาลูย่า, "Judas and the Black Messiah"สมทบหญิง: ยุนยอจอง, "Minari"ภาพยนตร์ต่างประเทศ: Another Round (เดนมาร์ก)บทดั้งเดิม "Promising Young Woman"บทดัดแปลง "The Father"ถ่ายภาพ: "Mank"ตัดต่อ: "Sound of Metal"อนิเมชั่น: "Soul"อนิเมชั่นขนาดสั้น: "If Anything Happens I Love You"ภาพยนตร์สั้น: "Two Distant Strangers"ออกแบบงานสร้าง: "Mank"เครื่องแต่งกาย: "Ma Rainey's Black Bottom"สารคดี: "My Octopus Teacher"สารคดีสั้น: "Collette"เสียง: "Sound of Metal"เทคนิคพิเศษ: "Tenet"แต่งหน้า และทำผม: "Ma Rainey's Black Bottom"