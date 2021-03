ได้เวลาเปิดไหดองหนังฮ่องกง! โรงหนังกลับมาเปิดแล้ว

อย่างไรก็ตามถ้าถามถึงดาราที่ได้รับผลจากหนังที่เลื่อนฉายนั้นก็คงจะต้องยกให้กับ “เดอะ แบก” ของวงการหนังฮ่องกงในตอนนี้อย่าง "กู่เทียนเล่อ" กับผลงานของเขาไม่ว่าจะเป็น "Dynasty Warriors" หรือสามก๊กที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกม ที่ถ่ายทำและปิดกล้องไปตั้งแต่เมื่อสี่ปีก่อน สุดท้ายกว่าจะได้ฉาย ก็ร่วงเลยมาถึงปีเดือนเมษายนปีนี้ด้าน Sons Of The Neon Night ที่เจ้าตัวร่วมแสดงกับดาราดังมากมายทั้ง หลิวชิงหวิน, ทาเคชิ คาเนชิโร่, เหลียงเจียฮุย, เกาหยวนหยวน แต่สุดท้ายหนังก็กลับถูกดองจนมาถึงปัจจุบันอีกหนึ่งผลงานของ กู่เทียนเล่อ อย่างหนังแอ็กชั่นไซไฟ Warriors of Future ที่ประกาศสร้างกันมาตั้งแต่ 6 ปี ที่แล้ว และใช้เวลาทำอย่างยาวนาน เลื่อนฉายมาหลายรอบ มีการปล่อยคลิปอออกมาเรื่อยๆ แต่จนแล้วจนรอ หนังก็ยังไม่ได้เข้าฉายจริงซะที ซึ่งในปีนี้ Warriors of Future ก็น่าจะได้ลงโรงจริงๆ ซะทีสำหรับกู่เทียนเล่อเอง ก็ยังมีหนังอยู่อีกเรื่อง ที่ถ่ายทำเสร็จไปแล้ว อันนี้แฟน. ๆ อาจจะมานานยิ่งกว่า เพราะนี่คือหนังภาคต่อของซีรีส์ดังในอดีตอย่าง “เจาะเวลาหาจิ๋นซี” นั่นเอง หนังจะไม่ได้เป็นการรีเมก แต่จะเล่าเรื่องต่อเนื่องจากฉบับทีวีซีรีส์ โดยดาราชุดเก่ากลับมากันครบ นับเวลาห่างจากซีรีส์ ก็ครบ 20 ปี พอดีถามว่ายังมีงานอีกมั้ยสำหรับ กู่เทียนเล่อ คำตอบก็คือ นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น พระเอกผิวเข้มฉายา “เดอะ แบก” ตัวจริงแห่งวงการหนังฮ่องกงยุคนี้ ยังมีหนังที่ถ่ายทอดไปแล้ว และกำลังเตรียมถ่ายทำรอเข้าฉายอีกประมาณ 10 เรื่อง ทั้งหนังแอ็กชั่น, หนังตำรวจ หนังกำลังภายใน แถมยังเป็น นายกสมาคมนักแสดงฮ่องกงอีก เรียกว่ายุคนี้ กู่เทียนเล่อ คือ เสาหลักของหนังฮ่องกงตัวจริงหนังอีกเรื่องที่กำลังจะได้ฉายปีนี้แล้ว ก็คือ Raging Fire ผลงานเรื่องใหม่ ของยอดนักบู๊ "ดอนนี่ เยน" ที่คราวนี้ จะได้กลับมารับบทตำรวจอีกครั้ง กับภาระกิจ ตามล่าอาชญากรตัวเอ้ที่รับบทโดย เซียะถิงฟง ที่ได้กลับมาเล่นหนังอีกครั้ง หลังพักไปทำรายการทำอาหารนานหลายปีที่สำคัญ หนังเรื่องนี้ เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของผู้กำกับ เบนนี่ ชาน ที่เสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนด้วยอีกโปรเจ็คหนึ่งที่โปรโมตกันมานานหลายปี ก็น่าจะได้ฉายซะที สำหรับ First Night Nerves ที่ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาให้ดูกันตั้งแต่ 2 ปีก่อนแล้ว โดยหนังที่จะว่าด้วยการชิงดีชิงเด่นในวงการละครเวทีเรื่องนี้ เป็นการรวมดาราหญิงทั้งรุ่นกลาง และรุ่นใหญ่เอาไว้มากมาย ตั้งแต่ เจิ้งซิ่วเหวิน, เหลียงหย่งฉี จนไปถึงรุ่น จ้าวหย่าจือ กันเลยทีเดียวหนังเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของ สแตนลี กวาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในการกำกับหนังแสดงหญิง ก็น่าจะเป็นหนังอีกเรื่องที่ทำให้หนังฮ่องกงมีอะไรน่าสนใจขึ้นมาบ้างอีกโปรเจ็คที่รอคอยกันมานานเลยก็คือ งานรวมหนังสั้นหลายๆเรื่อง ผลงานผู้กำกับดังหลายคน ทีถูกมัดรวมกันภายใต้ชื่อโปรเจค Septet: The Story of Hong Kong ทั้ง ตู้ฉีฟง หงจินเป่า แอนฮุย หยวนวูปิง ฉีเคอะ เฮ้อ และยังเป็นหนังเรื่องสุดท้ายในชีวิตของ ริงโก้ แลม ที่เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อสามปีก่อนด้วยโดยหนังจะเล่าเรื่องของฮ่องกง ผู้กำกับแต่ละคนจะรับผิดชอบ เล่าเรื่องช่วงเวลาตั้งแต่ยุค 50 60 70 จนมาถึงยุคปัจจุบัน ก็จะเป็นไอเดียที่น่าสนใจดีทีเดียวคงไม่ต้องย้ำ กันอีกครั้ง แล้วสำหรับความตกต่ำของวงการหนังฮ่องกง ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ลำพังแค่ในช่วงปีสองปีนี้ก็ยิ่งแย่ลงไปอีก ประเทศอื่นอาจจะมีแค่เชื้อไวรัสระบาด แต่ต้องอย่าลืมว่าฮ่องกงลากยาวมาตั้งแต่ความขัดแย้งทางการเมือง ที่ทำให้วงการหนังแทบจะแตกแยกไปด้วยดาราหลายคน ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอะไรได้มาก เพราะจะกระทบต่องานในวงการบันเทิงจีนแผ่นดินใหญ่ไปด้วยรัฐบาลปักกิ่งเองก็เข้มงวดกับฮ่องกงมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มมีข้อจำกัดในการสร้างหนังมากขึ้นว่ากันว่าตอนนี้ คนทำหนังฮ่องกงไม่สามารถ อาจทำหนังที่พูดถึงความเลวร้ายของเจ้าหน้าที่ได้อีกแล้ว ว่ากันว่าหนังที่ตำรวจเป็นคนเลวอย่างสองคนสองคม คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกแล้วในฮ่องกงยุคปัจจุบันนี้...