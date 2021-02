เหมือนใครเอ่ย? “ลี นาตาลี” อัปเดตตั้งท้อง 33 สัปดาห์ด้วยภาพอัลตร้าซาวด์ลูกสาว

ออกมาอัปเดตการตั้งท้อง 33 สัปดาห์ด้วยภาพอัลตร้าซาวด์ลูกสาวที่น่ารักน่าชังมากๆ ๆ สำหรับว่าที่คุณแม่คนสวยภรรยาสุดรักของซึ่งเป็นภาพที่ชัดเจน มองเห็นแก้มยุ้ย จมูกโด่ง โดยคุณแม่ได้เขียนแคปชั่นบรรยายว่า"หนูน้อยมาโชว์ตัวแล้ว หนูหลับอยู่ ทุกคนก็พยายามปลุกมาดูหน้ากันใหญ่ ตอนนี้หนูตัวใหญ่แล้วเห็นหน้าหนูยากมากเลยค่ะแถมยังมีรกมีมือมีเท้าบังเต็มไปหมดวันนี้เลยเห็นประมาณนี้ แต่ที่แน่แน่แก้มจะใหญ่ไปไหนลูก!! ปากก็เจ่อได้ใจดีเลยเชียว ตอนนี้หนูยังไม่มีชื่อค่ะพี่ป้าน้าอาอยากจะช่วยกันคิดชื่อเล่นให้หนูมั้ยคะ #flukeleebabygirl #33weeks"งานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงและชาวเน็ตแห่มากดไลก์ พร้อมแสดงความยินดีส่งรูปหัวใจสีแดงมากันเพียบ โดยเฉพาะสามี “ฟลุค เกริกพล” ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า "Look exactly like baby natalie" ขณะที่ “โบ ชญาดา” ที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า "แก้มน่าจุ๊บมาก เบบี๋เนื้อแน่นสีชมพู"