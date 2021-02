พ่อค้าแซ่บไอศครีม พลิกชีวิต “อัพ-ภูมิพัฒน์” ฝันไกล มุ่งติวเข้มหนัก วางเป้าเตรียมเซอร์ไพร์สแฟนปลายปีนี้

ฮอตเป็นพลุแตกทำสาวๆทั่วประเทศหัวใจวายน้ำลายหกจากไวรัลพ่อค้าขายไอศครีมสุดแซ่บจนชื่อของโอปป้าซารังเฮโยอย่างหนุ่ม “อัพ” ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง หนุ่มหล่อโปรไฟล์ดี ดีกรีปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ เคยคว้าตำแหน่ง CLEO Bachelor 2016 Awarded : The Most wanted guy to walk around the world มาจนเข้าสู่วงการด้วยงาน ถ่ายแบบ โฆษณา เอ็มวี อาทิ เพลงรักอยู่ตรงหน้า - เดอะทอย และ อยู่นี่ไง - อะตอม ไปจนถึงซีรีส์อาทิ GGEZ เกรียนเทพเมพศาสตร์ และ เด็กใหม่ Girl From No Where (EP.2) เป็นต้น ส่งผลให้หนุ่มอัพมียอดฟอลโล่จากทั้ง ไอจี /เฟสบุ๊ค / ยูทูป / ทวิตเตอร์ : Uppoompat เกือบ 5 แสนคนล่าสุดปี 2564 โดดมาเล่นซีรีส์วายครั้งแรกเรื่อง นับสิบจะจูบ Lovely Writer ในบท “จีน” นายเอกของเรื่องทางช่อง 3 ซึ่งเจ้ายอมรับว่าตื่นเต้นมาก พร้อมกับเตรียมซุ่มพัฒนาทั้ง ร้อง เต้น การแสดง เพื่อรองรับงานบันเทิงเต็มรูปแบบที่พร้อมจะเซอร์ไพร์สแฟนๆในปลายปีนี้อีกด้วย โดยหนุ่ม “อัพ” เผยด้วยความภูมิใจกับเส้นทาง 5 ปีชีวิตในวงการบันเทิงของตนว่า“ภูมิใจมากๆครับ เพราะว่าเราก็อยู่ในวงการบันเทิงมาสักพักนะ ก่อนหน้านี้ก็เข้าๆออกๆ เหมือนเราไม่ได้เหยียบเข้าไปแบบเต็มที่ เพราะส่วนหนึ่งในจิตใจเราก็กลัวว่ามันไม่ค่อยยั่งยืน ก็เลยไม่แน่ใจที่จะกระโจนเข้าไปเต็มๆ แต่ว่าวันนี้เราตั้งใจแล้ว เรามีมายด์เซ็ตใหม่ เรามีเป้า เรามีอะไรที่อยากจะไปให้ถึง วันนี้ก็เลยพร้อมจะก้าวเข้ามาอย่างเต็มที่และก็บอกได้เลยว่าภูมิใจมากๆและก็ดีใจมากๆที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้”-เรียกว่าไวรัลขายไอศครีมเปลี่ยนชีวิตอัพมั้ย รู้สึกยังไง“เปลี่ยนนะเป็นจุดเปลี่ยนอันแรกเลยที่ทำให้คนรู้จักมากขึ้นจริงๆ เพราะว่ามันไวรัลแรงมากจริงๆ เหมือนมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยมีคนรู้จักเราว่ะ เราเดินออกไปแล้วมีคนรู้จักเรา อะไรประมาณนี้ครับ”- และต้องมีการฝึกฝนพัฒนาอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ย“ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการฝึกอะไรที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้ทำ เพราะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าจะได้มายืนอยู่ตรงนี้และเราต้องมาเรียนร้องเพลงแบบจริงจัง ต้องเรียนเต้น คือผมเคยพูดเคยบอกกับทุกคนไว้ว่า 2 อย่างที่จะไม่ทำในชีวิตคือร้องเพลงกับเต้น เพราะร้องเพลงเกิดขึ้นจากตอนเด็กๆเรียนไฮสคูล ผมเรียนคลาสร้องเพลงแหละ คิดว่าน่าจะเกรดง่ายไรงี้ พอเข้าไปเรียนแล้วมันกลับเอ๊ยไม่มีใครเอาเราเลยว่ะเวลาเข้ากลุ่มเวลาจะสอบ ก็เลยคิดว่าเป็นปมด้อยของตัวเองมาตลอด และเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมายืนอยู่จุดนี้ที่เรากำลังกลับเรียนร้องเพลงอยู่ ซึ่งผมก็จะทำออกมาให้เต็มที่แน่ๆครับ”-นอกจากซีรีส์ที่กำลังออนแอร์เดือนนี้ จะมีผลงานอะไรออกมาอีกมั้ยในปีนี้“ในปีนี้ถึงปีหน้าถ้าถ่ายทำได้ราบรื่น ด้านซีรีส์ก็น่าจะประมาณ 3-4 เรื่อง และงานพรีเซ็นเตอร์ต่างๆที่รับเอาไว้แล้วพอสมควร และก็ยังมีอีกหลายงานที่เตรียมมาเซอร์ไพร์สแฟนๆทุกคนในปลายปีนี้ครับ”-ฝากถึงแฟนๆที่รอชมผลงานอัพหน่อย“ขอขอบคุณที่ติดตาม คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอด ขอบคุณมากๆ ทุกคนคือกำลังใจของผมจริงๆ ทุกครั้งที่ผมเหนื่อย บอกเลยว่าพอได้เข้าไปอ่านคอมเม้นท์ ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำงานต่อไปมากขึ้น ถามว่าเหนื่อยมั้ย ทุกงานมันเหนื่อยอยู่แล้วล่ะ แต่พอได้อ่านข้อความจากทุกคน ความเหนื่อยนั้นมันถูกบรรเทาได้เพียงแค่อ่านข้อความดีๆจากทุกคนจริงๆ ขอบคุณมากๆอยากให้ติดตามผลงานที่กำลังจะออกมาต่อๆไปนะครับ”