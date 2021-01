มะเร็งคร่ากูรูเพลงร็อก “อารี แท่นคำ” เจ้าของฉายา “พายุหินกูรู”

“อารี แท่นคำ” เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ “พายุหินกูรู” นามปากกาที่เจ้าตัวใช้ในการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีเฮฟวีเมทัลในนิตยสาร The Quiet Storm ด้วยสำนวนกวนๆ ที่ได้อิทธิพลมาจากนักเขียนรุ่นเก๋า “รงค์ วงษ์สวรรค์” (20 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2552) กระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเคยรับหน้าที่เป็น บก.ข่าวบันเทิงให้กับเนชั่น, นักจัดรายการวิทยุ ผู้ก่อตั้ง Rock online by Singha สถานีวิทยุเพลงร็อกออนไลน์ รวมถึงบรรณาธิการหนังสือ The Storm Rock Stoneย้อนไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว “อารี แท่นคำ” ได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยถึงอาการป่วยโดยระบุว่าตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็งบริเวณช่องคอด้านนอกข้างซ้ายซึ่งตรวจพบเมื่อเดือนมีนาคมที่แล้ว และอยู่ในขั้นตอนการรักษา โดยจะต้องฉายแสง 35 ครัง คีโม 3 ครั้ง ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าตัวก็มีการเล่าถึงการรักษาอาการป่วยของตนเองเป็นระยะๆ ก่อนจะเสียชีวิตในที่สุด