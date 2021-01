"ดอน ธีระธาดา" โชว์เอกสารได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

ล่าสุดในวันนี้อดีตนักแสดงไทยชื่อดังก็ได้มีการโพสต์ภาพตนเองผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมเอกสารระบุว่าตนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งแรกมาแล้วเมื่อวันที่ 2 ที่ผ่านมาโดยมีคนบางคนที่ติดตามเฟซบุ๊กเข้ามาถามไถ่ อาทิ มีผลข้างเคียงมั้ย, ทำอย่างไรถึงได้ฉีดวัคซีนเร็วสำหรับ "ดอน ธีระธาดา" นั้น เจ้าตัวเป็นนักแสดงชาวไทยที่มีผลงานการแสดงในบ้านเราช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2540-2550 ก่อนจะตัดสินใจไปทำงานในวงการฮอลลีวูดโดยใช้ชื่อว่า "ดอน ไทย ธีระธาดา" (Don Thai Theerathada) ด้วยการรับหน้าที่เป็นสตั๊นท์และอยู่เบื้องหลังการแสดงในฉากแอ็คชั่นหนังดังมากมายไม่ว่าจะเป็น The Green Hornet, G.I. Joe: Retaliation, Transformers: Age of Extinction, The Expendables, Red 2 ฯลฯปัจจุบันเจ้าตัวใช้ชีวิตอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย อเมริกา กับภรรยาทันตแพทย์ชาวเวียดนามที่ชื่อ "มีมี่ ลานนี่ นูเหวน" โดยทั้งสองได้เข้าพิธีสมรสกันเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557...

