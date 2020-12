ขาวโบ๊ะ! "เมเปิ้ล" ยกโขยงเพื่อนเซ็กซี่ฉลองวันเกิด ร้อนแรงเกินต้าน

กลับมาแซ่บสะท้านเมืองมิสแม็กซิมไทยแลนด์ 2009 ล่าสุดยโขยงผองเพื่อนไปจัดปาร์ตี้วันเกิดล่องเรือยอชต์สุดหรู นุ่งชุดว่ายน้ำเซ็กซี่เกินต้าน ช่วงเย็นค่ำๆ ไปต่อที่พูลวิลล่า Pool Villa สุดหรูหรา ที่พัทยา ชลบุรี เป็นปาร์ตี้ฉลองวันเกิดที่สดใสจริงวิ้งๆ ธีมฮาวายสีสันสดจี๊ดๆเรียกว่าเป็นงานรวมพลคนรักกันจริง ไม่ว่าจะเป็น น็อต แม็กซิม กฤติน จิกิตศิลปิน, แอล กมลวรรณ ศรีวิไล, ขุน ชานนท์ อักขระ , น้องปลายนวม เดอะวอยซ์คิดส์ The Voice Kids Thailand 2020 , ชาณิดา โฉมเฉลา, ตันหยง มหาวัน I Can See Your Voice ที่เคยเล่นซีรีย์ เลิฟมิชชั่น Love Mission ภารกิจรัก ก็มาเฮฮาร่วมร้องเพลงหนุกหนานให้ฟังอีกด้วย