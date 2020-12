เด็ดสะระตี่! “นางสาวไทย” อวดชุดว่ายน้ำ-ไทยล้านนา-ราตรี ด้าน “เมย์ ณัฐพัชร” เฮ เข้ารอบก่อนเพื่อน

เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับการประกวดนางสาวไทย 2563 โดยในค่ำคืนวันที่ 12 ธ.ค. ได้จัดประกวดรอบขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สาวงามทั้ง 30 คน ออกมาอวดโฉมในชุดว่ายน้ำ ชุดไทยล้าน และชุดราตรี ท่ามกลางกองเชียร์ที่แห่กันมาให้กำลังใจผู้เข้าประกวดกันติดขอบเวที ทำเอาบรรยากาศในฮอลล์คึกคัก โดยมี “อรรณพ กิตติกุล” และ “ฐิติมา กัลยาวาณิชย์” รับหน้าที่พิธีกรเริ่มโชว์แรกก็ทำเอาตื่นตะลึง เมื่อเหล่าสาวงามปรากฏตัวในชุดไทยล้านนาจากสกุลจันทร์ ดูสวยหวานสะกดสายตา ก่อนจะเปลี่ยนลุกไปเป็นสาวเผ็ดแซบในชุดว่ายน้ำแบรนด์ PEEYA และตบท้ายด้วยชุดราตรี สง่างามออร่าปังกันทุกคน ซึ่งหลังจากอิ่มตาอิ่มใจกันไปแล้วทั้ง 3 ชุด 3 เวอร์ชั่น ก็มาถึงไฮไลต์เด็ดของค่ำคืนนี้ นั่นก็คือการประกาศรางวัลพิเศษทั้งหมด 7 รางวัลจากผู้สนับสนุนกองประกวด ซึ่งรางวัลแรก คือรางวัล UTCC New Gen Ambassador ได้รับเงินสด 50,000 บาท สายสะพายและป้ายรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท รวมมูลค่า 1,200,000 บาท งานนี้คนที่คว้าไปได้แก่ หมายเลขอายุ 25 ปีตามด้วยรางวัลนางงามสุขภาพดี ประจำปี 2563 BY อิชิตัน วิตามินวอเตอร์ได้รับเงินสด 100,000 บาท สายสะพาน และป้ายรางวัล พร้อมเครื่องดื่ม อิชิตันวิตามิน วอร์เตอร์ ดื่มฟรี 1 ปีได้แก่อายุ 23 ปี จากนั้นเป็นรางวัล Miss RabuRabu 2020 ได้รับเงินสด 30,000 บาท สายสะพาย และป้ายรางวัล พร้อมผลิตภัณฑ์มูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ หมายเลขอายุ 23 ปีเฮกันต่อที่ตำแหน่ง Sappe Beauti Queen ได้รับ ผลิตภัณฑ์ Sappe Beauti Jelly ฟรีตลอดปี สายสะพาย และป้ายรางวัล ซึ่งสาวงามที่ปาดรางวัลนี้ไปได้แก่ หมายเลขอายุ 22 ปี ส่วนรางวัล Miss Sport & Healthy By Gassan จะได้รับ เงินสด 50,000 บาท สายสะพาย และป้ายรางวัล ตกเป็นของ หมายเลขอายุ 27และมาถึง 2 รางวัลสุดพิเศษที่สาวๆ อยากได้มากที่สุด เพราะจะทำให้ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายอัตโนมัติ นั่นก็คือ รางวัล Miss Popular 2020 BY Central Pattana ได้รับ เงินสด 50,000 บาท และรางวัล Miss NATURAL FACIAL SKIN BY KAELYN ได้รับเงินสด 50,000 บาท ผลปรากฏว่า หมายเลขอายุ 27 ปี กวาดไปคนเดียวถึง 2 รางวัล ลอยลำเข้าไปรอชิงมงกุฎก่อนเพื่อนแฟนนางงามอดใจรออีกนิดเดียวก็จะได้รู้แล้วว่า สาวงามคนใดจะคว้าตำแหน่งนางสาวไทย 2563 คืนวันที่ 13 ธ.ค. มาร่วมลุ้นและเชียร์ไปพร้อมกันทั้งประเทศ