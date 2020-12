“หยก สุพรรณิการ์” จากช่างภาพสโมสรฟุตบอล มาใส่ส้นสูงประกวดนางสาวไทย สวยแปลกเลี้ยงงูเป็นลูก

ถูกจับตามองตั้งแต่มีชื่อติด 30 คนสุดท้ายเวทีนางสาวไทย 2563 สำหรับMT 11 สาวตาคมวัย 23 ปี ที่การันตีความสวยจากตำแหน่ง “นางสาวสมิหลา 2562” อีกทั้งเคยติด TOP 10 ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 และเคยเดินสายประกวดมาแล้วหลายเวที แต่ที่ทำเอาหลายคนฮือฮาถึงกับตามไปเปิดวาร์ปก็เพราะว่า สาวหยกนั้นทำงานเป็นช่างภาพและแอดมินเพจสงขลา เอฟซี ซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลในไทยลีก 3 จนถูกยกให้เป็นนางฟ้าวงการฟุตบอลคนล่าสุด เรียกว่าเป็นคนสวยที่มีหลายเวอร์ชั่น ล่าสุดหยกตัดสินใจมาตามล่ามงกุฎนางสาวไทย ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวประกวดเวทีใหญ่ระดับประเทศ พร้อมเผยถึงเหตุผลที่ทำไมถึงอยากเป็นนางสาวไทย“มาประกวดเพราะเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆ ที่อยากเป็นนางสาวไทย และหยกอยากใช้ตรงนี้เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์และให้โอกาสกับผู้อื่น หยกอยากหยิบยื่นโอกาสผ่านโครงการ New Chance New Change ที่หยกทำเป็นโครงการที่มอบโอกาสเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า หยกก็เลยเลือกที่จะมาประกวดนางสาวไทยค่ะ ตอนนี้หยกทำอยู่กับน้องๆ ในสถานพินิจจังหวัดสงขลา”“โครงการนี้เพิ่งจะเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา จริงๆ หยกเคยทำเรื่องนี้อยู่สมัยที่เพิ่งได้ตำแหน่งนางสาวสมิหลา ปี 2562 แล้วมีโอกาสได้เข้าไปในสถานพินิจและได้พบว่า“นอกจากนี้ยังมีเยาวชนที่มีปัญหาอีกเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนที่ขาดแคลนด้านการศึกษา เยาวชนพิการ และเยาวชนที่โดนละเลยจากสังคมและอีกเยอะแยะมากมายอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่มาประกวดนางสาวไทยก็เพราะชื่นชอบ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” มากถึงมากที่สุด อยากเป็นเหมือนบุ๋ม“อีกเหตุผลนึงที่หยกมาประกวดนางสาวไทยเพราะชื่นชอบพี่บุ๋ม ปนัดดา นางสาวไทย ปี 2543 หยกเห็นว่าพี่บุ๋มเป็นนางงามที่ไม่ได้สวยแค่ภายนอก แต่สวยจากภายใน และลุยทุกอย่าง ใครอาจจะเห็นพี่บุ๋ม เป็นพิธีกร เป็นนักแสดง แต่ความจริงแล้วพี่บุ๋มทำงานเบื้องหลังเยอะมาก ไม่ว่าจะต่อสู้เพื่อสังคมหรือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อคนอื่น เป็นคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานมาก“พี่บุ๋มแซบมาก พี่บุ๋มเป็นคนจี๊ดจ๊าดมาก ซึ่งหนูชอบมาก ความตรงประเด็น ความเป๊ะของพี่บุ๋ม โผงผางตรง ถูกใจมากค่ะ (อะไรในตัวเราที่คล้าย บุ๋ม ปนัดดา?) คิดว่าน่าจะมีความตั้งใจทำเพื่อสังคม“หยกเคยเจอพี่บุ๋มครั้งนึงตอนที่หยกไปประกวดเวทีนางสงกรานต์พระประแดง ที่จังหวัดสมุทรปราการ แล้วพี่บุ๋มเป็นพิธีกรค่ะ แต่ยังไม่มีโอกาสบอกพี่บุ๋มเลยว่าหนูชอบพี่เขา มีพี่เขาเป็นไอดอล เคยเจอแต่ไม่มีโอกาสได้คุย หนูอยากใช้โอกาสนี้บอกพี่บุ๋มว่า ขอบคุณที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนางงามรุ่นหลังอย่างหนู(พนมมือไหว้) หนูอาจจะไม่ใช่นางสาวไทยเพราะปีนี้เราก็ยังไม่รู้ได้ว่าใครจะได้เป็นนางสาวไทย แต่ว่าหนึ่งในผู้หญิงที่เป็นแรงผลักดันให้หนูอยากมาประกวดนางสาวไทยก็คือพี่บุ๋ม ปนัดดา ค่ะ”ยก “บุ๋ม ปนัดดา” เป็นไอดอล แต่ไม่คิดจะก็อปปี้อีกฝ่ายมาใส่ในร่างตัวเองเป็นนางฟ้าสนามฟุตบอล สวยเป็นนางงาม แต่อีกร่างคือแบกกล้องวิ่งถ่ายนักฟุตบอลให้กับสโมสรสงขลา เอฟซี“หยกเป็นแอดมินเพจสโมสรสงขลา เอฟซี ซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลของจังหวัดสงขลา อยู่ในไทยลีก 3 ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอล และลงสนามไปดูการแข่งขันฟุตบอล และถ่ายภาพอยู่ริมสนามด้วยค่ะ หยกเกิดที่จังหวัดตรัง แต่คุณพ่อเป็นคนสงขลา พอโตขึ้นก็ได้มาอยู่บ้านคุณย่าที่สงขลาค่ะ”เพราะคิดว่าค่อยไปบอกความสามารถเรา ว่าเราทำอะไรได้ พอท่านผู้บริหารเรียกสัมภาษณ์ และบอกว่าโปรไฟล์หยกจบนิเทศศาสตร์มา สามารถพูดได้ ถ่ายภาพได้ ทำกราฟฟิกได้ ท่านก็ถามว่าทำไมมาสมัครเป็นแคชเชียร์ ก็เลยบอกท่านไปว่าจริงๆ หยกอยากทำพิธีกรหน้ากล้อง แต่มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นคนที่รู้เรื่องฟุตบอลที่รู้ลึกมากๆ แต่หนูไม่มีความรู้ตรงนี้ ก็เลยไม่กล้ายื่นใบสมัครตำแหน่งนี้”“ซึ่งผู้ใหญ่เห็นศักยภาพและความตั้งใจ ก็เลยย้ายหยกไปอยู่สงขลา เอฟซี ตอนไปแรกๆ ความรู้เรื่องฟุตบอลแทบจะเป็นศูนย์เลย หยกต้องไปเรียนรู้ไปทำความเข้าใจและจับประเด็นต่างๆ มานำเสนอให้ถูกต้องค่ะส่วนเรื่องผิวพรรณก็คล้ำไปตามแดดประเทศไทย เสร็จงานเราก็ค่อยกลับมาดูแลตัวเอง ดูแลผิวหน้า แต่เวลาทำงานเราต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนค่ะ (ยิ้ม)”ขึ้นแท่นเป็นแอดมินเพจฟุตบอลที่สวยที่สุดอีกคนในวงการฟุตบอลไทย“อันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆ ค่ะ(ยกมือไหว้) ที่ตั้งฉายาบ้าง ยกให้เป็นแอดมินนางฟ้าบ้าง แอดมินที่สวยที่สุดบ้าง จริงๆ แล้วมันก็มาจากทุกคนแหละค่ะ ถ้าทุกคนไม่ให้กำลังใจ หรือว่าไม่เป็นแรงผลักดันให้กับหยก หยกก็จะไม่สามารถทำตรงนี้ได้ ขอบคุณทุกคนจริงๆ ถ้าไม่มีกำลังใจจากทุกคน ก็จะไม่มีหยกนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ”“ก็มีแฟนบอลและนักฟุตบอลแซวบ่อยมากค่ะ จนหนูชินเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วค่ะแต่ถ้ามันมากเกินไปก็จะเริ่มไม่พอใจ และจะต้องระวังตัวเองให้มากกว่านี้แล้วค่ะ”มีนักฟุตบอลจีบ ใครฟอลโลว์ไอจีมา ตนก็ฟอลโลว์กลับ“นักฟุตบอลก็มีแซวๆ จีบๆ บ้างค่ะ มีมาขอคอนแทกไอจี มาขอฟอลโลว์ได้มั้ย (เราเปิดโอกาสให้เขาจีบมั้ย?) หยกมองว่ามันเป็นการสานสัมพันธไมตรีมากกว่า แต่หยกไม่ได้มองว่าเราเปิดโอกาสให้เขาจีบยืนยันถ้าได้ตำแหน่งนางสาวไทยก็จะไม่ลาออกจากการเป็นแอดมินเพจฟุตบอล มองตำแหน่งเป็นแค่หัวโขนสวยแหวก มีแต่คนกลัวงู แต่หยกกลับเป็นผู้หญิงชอบงู ควักเงินซื้อมาเลี้ยงที่บ้าน เรียกงูเป็นลูก“ใช่ค่ะ (หัวเราะ) งูหยกชื่อแฮนค็อก เป็นตัวเมีย พันธุ์บลิซซาร์ด ไวท์เอาท์ (Blizzard White out) ไม่มีพิษ เป็นสีขาวล้วนทั้งตัว แล้วก็มีนัยน์ตาสีชมพู จัดอยู่ในงูสวยงาม พันธุ์เล็กที่จะไม่โตไปมากกว่านี้แล้ว เลี้ยงได้ไม่ผิดกฎหมายค่ะ ปัจจุบันคนเลี้ยงกันเยอะมากถ้าคนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นไม่ไปทำอันตรายต่อมันหรือทำให้มันตกใจ มันก็จะไม่จู่โจมใครก่อนเลย หยกก็เลยมีความคิดว่าอยากทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดนี้มากยิ่งขึ้น เวลามีคนมาเปิดนิทรรศการโชว์สัตว์ หรือไปสวนสัตว์ที่เขาเอางูมาถ่ายรูป เอามาพาดคอ หยกก็เอาชนะความกลัวด้วยการไปจับมัน ไปถ่ายรูปกับมัน”“จนสัมผัสได้ว่าจริงๆ แล้วถ้าเลี้ยงอย่างถูกวิธี และเป็นงูที่สามารถเลี้ยงได้จริงมันก็ไม่ได้เป็นอันตราย และมันยังมีความสวยงามในตัวมันเองด้วย ก็เลยอยากเลี้ยงงูตัวสีขาว ก็ติดต่อกับรุ่นพี่ที่เขาสามารถหาให้ได้ แล้วหยกก็เอามาเลี้ยง ตอนแรกดีใจมากเลยที่ตัวเองได้เลี้ยงงูและได้เอาชนะความกลัวของตัวเองได้แล้ว พออยู่กับมันไปเรื่อยๆ จนมองว่ามันไม่น่ากลัวอีกต่อไปแล้ว มันน่ารักสำหรับเรา แต่เข้าใจนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบงู สำหรับคนที่กลัวก็ขออภัยด้วยค่ะเปิดตำราเลี้ยงงูฉบับ “หยก สุพรรณิการ์”“มันเลี้ยงง่ายมากเลย ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยตลอดเวลา หรือว่าให้อาหารทุกๆ วัน มันจะมีช่วงเวลาของมันที่กิน และมีช่วงเวลาที่มันจะอยู่ของมันเอง“การเลี้ยงงูมันจะมี 2 ประเภท งูบางประเภทจะกินหนูวิ่ง ก็คือหนูสดๆ เลย ปล่อยให้มัน แล้วมันก็จะทำการตะครุบของมันเอง แต่งูที่หยกเลี้ยงจะเป็นประเภทที่เกิดมาในโรงเพาะ มันกินอาหารที่คนป้อนให้ตั้งแต่เกิด ก็คือหนูแช่แข็ง เป็นลูกหนูที่มีร้านขายอาหารประเภทนี้อยู่แล้ว แล้วเขาก็เอาหนูเหล่านี้ไปแช่แข็งตามไซส์ของขนาดตัวของงู อย่างเช่น งูไซส์นี้กินหนูไซส์ M ไซส์ S หรือตามขนาดตัวของงูค่ะ”แล้วงูชนิดนี้ไม่สามารถปล่อยตามธรรมชาติได้เลย เพราะเขาจะหาอาหารเองไม่เป็น หนูเลี้ยงอยู่ในบ้าน ทำเป็นกล่องให้เขาอยู่ ไม่กินพื้นที่เลยค่ะ หากล่องที่ปิดฝามิดชิด แล้วก็เจาะรูให้มีอากาศหายใจ ปูด้วยขี้เลื่อยหรือเศษไม้ ทำให้เขาเหมือนอยู่ในธรรมชาติให้มากที่สุด แล้วก็มีถ้วยน้ำไว้สำหรับให้เขาดื่มน้ำ มีที่กำบังอาจจะเป็นกิ่งไม้อะไรแบบนี้ค่ะ”ความสุขของการเลี้ยงงู ที่ทำให้นางงามตาคมคนนี้ทุ่มเทความรักให้มาตลอด 4 ปี“ถามว่าความสุขของการเลี้ยงงูคืออะไร ก็คือการที่เราไม่ต้องจุกจิกกับเขามาก เขาไม่ได้ต้องการความรักจากเราตลอดเวลา เขาไม่ต้องการกินตลอดเวลา เขาไม่ส่งเสียงดัง เขาไม่ส่งกลิ่น เขาไม่สร้างปัญหาให้ใครเลยถ้าเขาไม่หลุดออกไป (หัวเราะ)