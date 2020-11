“รถเมล์” วิวาห์ น้ำตาร่วงคำสัญญาเจ้าบ่าว จะทำให้เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุด ไม่มีผู้หญิงอื่น ดูแลตลอดไป

ส่งท้ายความหวานช่วงปลายปี 2020 กับงานมงคลสมรสของนางเอก-พิธีกรคนเก่งและหนุ่มนอกวงการที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน ณ บ้านปาร์คนายเลิศ ในฤกษ์งามยามดี เวลา 07.00 น. เริ่มเคลื่อนขบวนขันหมาก เจ้าบ่าวสวมสูทสีเทาเคลื่อนขบวนมาพร้อมญาติผู้ใหญ่และเพื่อนเจ้าบ่าวร่วมฝ่าประตูเงินประตูทอง ไปพบเจ้าสาวที่ปรากฎตัวด้วยชุดสีขาวจากแบรนด์ POEM ในสไตล์จีนที่มีความโมเดิร์น เรียบหรู สวยสง่าจากนั้นเข้าสู่พิธีสวมแหวนหมั้นในเวลา 08.09 น.และ พิธียกน้ำชาในเวลา 08.30 น. ก่อนจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันกับแขกผู้มีเกียรติ เจ้าสาวมาในลุคเรียบหรูสีออฟไวท์สบายตา จากแบรนด์คู่ใจ ASAVA โดยมีโมเมนต์ซึ้งๆ ที่เจ้าบ่าวคุกเข่ากล่าวคำสัญญา 3 ข้อ 1. จะดูแลตลอดไป 2. จะไม่มีผู้หญิงคนอื่น 3. จะทำให้รถเมล์เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุด ทั้งคู่ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความปลื้มปีติท่ามกลางแขกผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีมากมายไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศภายในงานมาในธีมไชนีส โมเดิร์น โทนสีฟ้า-น้ำเงิน เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น หอมหวลไปด้วยความรัก โดยทั้งสองคนเผยความรู้สึกว่ารถเมล์ : “วันแรกที่รู้จักกันเคยเป็นยังไง วันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่พี่บอลยังคงทำหน้าที่ได้ดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นไปรับ-ไปส่ง ดูแลเอาใจใส่ สนับสนุนทุกสิ่งที่เราทำ เรียบง่าย มีอะไรที่ชอบเหมือนกัน อย่างเช่น ชอบดูต้นไม้ วันว่างก็ไปด้วยกัน อยู่กับเขาแล้วรู้สึกได้พัก สบายใจ ยิ่งอยู่กันไปเรื่อยๆยิ่งรู้สึกว่าเขานี่แหละคือคนที่ใช่ ทิ้งตัวได้แม้ว่าพี่บอลอาจจะไม่ใช่หนุ่มโรแมนติก แต่การกระทำของเขาทำให้เรารู้สึกได้ถึงความรักที่มีให้กันค่ะ ซึ่งวันนี้เป็นวันแต่งงานที่เราสองคนรอคอย ก็รู้สึกตื่นเต้น มีความกังวลนิดหน่อยว่าเราเตรียมงานครบรึยัง ทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีรึเปล่า แต่กว่าจะมาถึงวันนี้เราทั้งคู่ก็เตรียมการมาอย่างดี ดีใจที่วันนี้มาถึงแล้ว”บอล : “ ประทับใจในความเป็นดาราที่ไม่เหมือนดาราของเขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจสำคัญที่สุดสำหรับผม ผมคิดว่าคนนี้แหละที่ผมตื่นขี้นมาตอนอายุ 50-60 ก็ยังรู้สึกดีที่เป็นเขาแบบนี้ สำหรับงานแต่งงานในวันนี้ รู้สึกโล่งอกที่ผ่านไปได้ด้วยดี เป็นความทรงจำที่ดีของผม และหวังว่ารถเมล์เขาก็จะประทับใจด้วยเช่นกันครับ”รถเมล์ : “ธีมงานที่กรุงเทพฯ นี้เป็นสไตล์ไชนีสโมเดิร์นนิดนึง พี่บอลเป็นคนมีไอเดียเรื่องการดีไซน์ เรื่องการออกแบบ พอเราลองมานั่งคุยกันแต่อยากให้มีกลิ่นอายของความเป็นจีนอยู่แล้วก็การตกแต่งข้างในก็ใช้ผ้าและพิธียกน้ำชาแบบจีน จัดแบบอบอุ่นภายในครอบครัว ตัวรถเมล์เองก็ไม่เคยมีภาพงานแต่งงานในความฝันมาก่อน แต่สิ่งที่ออกมาเป็นตัวเราทั้งคู่ รู้สึกว่าลงตัวที่สุดค่ะ”ฉลองมงคลสมรส 19 ธ.ค. สไตล์โบฮีเมียน ที่เขาใหญ่รถเมล์ : “งานอีกงานที่เขาใหญ่ ก็จะมีขึ้นวันที่ 19 ธ.ค.63 ธีมวันนั้นจะเป็นสไตล์โบฮีเมียน จัดที่สวน เป็นลานตรงกลาง ที่ Midwinter เขาใหญ่ จะเป็นสไตล์แบบสนุกสนาน เป็นงานปาร์ตี้ เป็นงานฉลองมงคลสมรส มีความสนุกสนานอย่างเดียว ไม่มีพิธีการ รู้สึกว่าจะเป็นงานรียูเนียนนิดนึง เพื่อนหลายคนตั้งแต่มัธยม เพื่อนหลายคนที่อยู่มหาวิทยาลัยบางทีไม่ได้เจอกัน ก็ถือโอกาสนี้เป็นการเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่บางทีเราไม่มีโอกาสได้เจอ ก็มาเจอกันในงานแต่งงานค่ะ”ชีวิตหลังแต่ง ยังทำงานเหมือนเดิม แบ่งเวลาให้สามีรถเมล์ : “ยังอยากทำโน่นทำนี่ แต่ไม่ได้ละทิ้งการเป็นแม่ศรีเรือน แบ่งเวลาที่จะดูแลคุณสามีด้วย แล้วก็ยังมีธุรกิจที่ทำอยู่ คือกระดาษทิชชู่เปียก ตอนนี้รถเมล์กำลังวางขายอยู่ชื่อแบรนด์ฮูก้า ดังนั้นยังโฟกัสกับเรื่องงานตรงนี้ส่วนชีวิตคู่คิดว่าไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก จากที่เมื่อก่อนเราอาจจะเจอกันแค่กินข้าวเย็น ตอนนี้ก็ต้องเจอกัน 24 ชั่วโมง ปกตินอนกับหม่าม๊าพี่บอลน่าจะได้กินบ่อยเลยแหละ (หัวเราะ) พี่บอลไม่เคยบังคับให้เปลี่ยนอะไร เขาโอเคกับสิ่งที่เราเป็น ช่วยดูแลกันไปค่ะ ก็คงต้องลองเรียนรู้ไปทุกๆ วันหลังจากวันแรกที่รู้จักกันเรียนรู้กันมายังไง หลังจากวันนี้ต่อไปก็คงต้องใช้ชีวิตเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ ค่ะ”เจ้าบ่าวเผยต่างดูแลครอบครัวกันและกัน ยกรถเมล์เป็นศรีภรรยาดีเด่นบอล : “ให้ชีวิตเป็นเหมือนเดิมมากที่สุด คือในการที่เขาดูแลครอบครัว ได้อยู่ดูแลครอบครัวของเขา ผมและเขาได้อยู่ดูแลครอบครัวซึ่งกันและกัน อันนี้ผมว่าน่าจะดีที่สุด ไม่ได้คาดหวังอะไร ผมว่าเขาทำเหมือนปกติ แค่นี้ผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นศรีภรรยาหรือแฟนดีเด่นแล้วล่ะครับ”จับมือเป็นบัดดี้กันไปตลอด โชคดีมีคนรักดีๆ อยู่ข้างกายรถเมล์ : “ พี่บอลก็มีบอกว่าจับมือเดินไปด้วยกันแบบนี้นะมีอะไรก็ช่วยกัน เป็นกำลังใจให้กัน จะดูแลพี่บอล รัก ซื่อสัตย์ แล้วจะทำให้ความรักของเราให้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆ รู้สึกเป็นผู้หญิงคนนึงที่โชคดีที่ได้มีเขา มีคนรักดีๆ อยู่ข้างกายค่ะ”บอล : “จะดูแลซึ่งกันและกันตลอดไป ให้เกียรติซึ่งกันและกัน แล้วก็จะไม่ทำให้ไม่เชื่อใจหรือไม่มั่นใจ ให้มันเป็นเหมือนปัจจุบันตลอดไป”ทำงานลุยธุรกิจก่อน ฮันนีมูนค่อยว่ากันรถเมล์ : “ตอนนี้ยังไม่มีแพลน คงเที่ยวในเมืองไทยกันไปก่อนปีนี้ เราก็อาจจะมีโอกาสเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกัน คิดว่าอาจจะช่วงปลายปี อาจจะไปทะเล แต่ว่าภูเขาก็ชอบไป รักธรรมชาติกันทั้งคู่ค่ะจะเป็นอีกไลน์นึง ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีวางขายตามห้างสรรพสินค้าด้วย ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท วิลล่า ฟู้ดแลนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คงทำงานก่อน เดี๋ยวฮันนีมูนว่ากัน”บอล : “ฮันนีมูนคิดว่าในประเทศก่อน ให้มันปลอดภัย รอโควิดหมดค่อยว่ากัน เค้าอยากไปแอฟริกาครับ ผมก็อยากจะพาเขาไปถ้ามีโอกาส”ตั้งเป้าปีครึ่งมีลูกรถเมล์ : “ตอนเราจะแต่งงานไปเนี่ยรู้สึกว่าเขาใจหายมากๆ พอเป็นลูกสาว แต่เอาจริงๆ ยังไงก็ได้ค่ะ พี่บอลชอบทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติค่ะ เขาเป็นแบบนั้น ยังไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีเลยไหม หรือมีภายในปีไหน ค่อยๆ ดูกันต่อไป แต่หม่าม๊าก็อยากให้มีน้อง หม่าม๊าก็อยากเลี้ยงหลานแล้วแหละ”บอล : “ผมแล้วแต่เขาเลยครับ”มีลูกค่อยเบางานรถเมล์ : “คงทำงานเหมือนเดิม เพราะรถเมล์ทำงานตั้งแต่เด็ก วันไหนอยู่บ้านรู้สึกเหงา ชอบทำงานค่ะ อาจจะต้องดูกันไปยาวๆ ว่าในชีวิตข้างหน้าหลังจากแต่งงานแล้วมีลูกไหม ถ้ามีลูกก็อาจจะต้องเบางานในวงการบันเทิง แต่ถ้าเกิดยังไม่มีน้องก็ยังทำงานในวงการบันเทิงอยู่ค่ะ ตอนนี้ยังมีถ่ายทั้งละคร ซีรีส์ และทำพิธีกรอยู่อีก 5 รายการ มี ตลาดสดพระราม4 , ข่าวใส่ไข่ , one day special , follow me และ the red ribbon แฟนๆ ก็ยังติดตามได้เหมือนเดิม รถเมล์ยังแฮปปี้กับการทำงานในวงการค่ะ”