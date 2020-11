“องค์แม่อั้ม” ประทับร่าง “น้ำเพชร” คว้าที่ 2 ชุดประจำชาติ Miss Earth เข้าใกล้มงทุกที

เข้าใกล้มงฯ เข้าไปทุกทีแล้วสำหรับกับการประกวดเวทีประกวดระดับโลก โดยปีนี้ประกวดระบบออนไลน์ไลฟ์สตรีมการแข่งขันไปทั่วโลก. และได้จัดการประกวดชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเมื่อวานที่ผ่านมา สร้างความประทับใจไปทั่วโลก เมื่อน้ำเพชรปรากฏตัวในชุด นางสุวรรณมัจฉา ทองอร่ามเปล่งประกายสวยงาม พร้อมกับโชว์การแสดงร่วมกับ นาฏยะศาลาหุ่นละครเล็ก(โจ-หลุยส์) เล่นเอาตะลึงกันเลยทีเดียว จนในที่สุดสามารถคว้าอันดับ 2 รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม นับเป็นการประเดิมรางวัลแรก เปิดเวทีไปได้อย่างสวยงามสำหรับชุดประจำชาติที่น้ำเพชรใส่เข้าประกวด ออกแบบและตัดเย็บโดย : คุณเดชา สวยดี ห้องเสื้อ Star in Side โดยใช้ชื่อชุดว่า นางสุวรรณมัจฉา Suvarna Majcha angel of the sea ดัดแปลงมาจาก นางสุพรรมัจฉา ตัวละครในวรรคดีไทย เรื่อง รามเกียรติ์ นางสุวรรณมัจฉาเป็นเทพธิดาที่ปกครองมหาสมุทรดูแลรักษาธรรมชาติ และสัตว์น้ำน้อยใหญ่ในโลกบาดาล และคอยช่วยเหลือสัตว์น้อยใหญ่ให้ปลอดภัย และสงบสุขการออกแบบ และ แรงบัลดาลใจ มาจาก สุวรรณภูมิ แผ่นดินทองของไทย ด้วยสีทอง และลวดลายวิจิตรบรรจง แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย สุวรรณ แปลกว่า ทองคำ และเพื่อให้สอดคล้อง กับการประกวด Miss Earth 2020 ในธีม Angel และ Advocacy รวมถึง โปรเจ็กท์การลดปัญหาขยะพลาสติกในทะเลและโลก นางสุวรรณมัจฉา เปรียบเสมือนเทพธิดาที่คอยปกปักรักษาท้องทะเลและโลกใต้บาดาล เป็นแรงบันดาลใจในการทำชุดประจำชาติครั้งนี้ และได้งานนี้แฟนๆ ชาวไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกับน้ำเพชรกับการประเดิมรางวัลแรก พร้อมกับชื่นชมในวิวัฒนาการความงามของน้ำเพชรที่เปล่งประกายขึ้นทุกวัน และต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า น้ำเพชร มีใบหน้าคล้ายซูเปอร์สตาร์เมืองไทยเป็นอย่างมาก จนนึกว่า อั้มมาประกวดนางงามร่วมเชียร์น้ำเพชรได้ที่ https://www.facebook.com/MissEarth/ โดยจะตัดสินวันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 19.00 ติดตามชมได้ที่ https://www.facebook.com/MissEarth/ทาง และ ช่อง fox