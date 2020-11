คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ รายการ ”Movie Themes by John Williams” ศุกร์ที่ 13 พ.ย. 63 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยความสนับสนุนของบี.กริม, บมจ.กรุงเทพ ดุสิตเวชการ (BDMS), เมืองไทยประกันภัย และมูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชมคอนเสิร์ต รายการผ่านบทเพลงประกอบภาพยนตร์ดังของฮอลลีวู้ด บรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) อำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวนิช ศิลปินศิลปาธรและผู้อำนวยเพลงประจำวง RBSO กำหนดแสดงในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรายการ “Movie Themes by John Williams” บรรเลงเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่อง Star Wars Suite, Superman Main Theme, Adventure of Earth (from E.T.), Raider March from Indiana Jones, The Tale of Viktor Navorski from the Terminal และ Schindler's List ผลงานชิ้นสำคัญของ จอห์น วิลเลียมส์ นักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งมีผลงานกว่าร้อยชิ้นมาเป็นเวลากว่า 6 ทศวรรษ บทเพลงที่นำมาบรรเลงครั้งนี้ได้รับรางวัลออสการ์ รางวัลแกรมมี รางวัลอคาเดมีอวอร์ด รางวัลสถาบันศิลปะแห่งภาพยนตร์และโทรทัศน์ (สหราชอาณาจักร) เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์เพลงผู้มีความสามารถเป็นเลิศในการดึงอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครและเหตุการณ์ในภาพยนตร์ออกมาได้อย่างโดดเด่น ชัดเจนเพลงสุดท้าย คือ Cinema Paradiso ดนตรีประกอบภาพยนตร์ระดับมาสเตอร์พีซจากภาพยนตร์ชื่อเรื่องเดียวกัน ผลงานของ เอนนิโอ โมริโคเน นักประพันธ์เพลงชาวอิตาเลียนผู้ยิ่งใหญ่ระดับตำนานของวงการฮอลลีวู้ด ดนตรีของเขามีลักษณะเป็นดนตรีประกอบภาพยนตร์ที่แสดงความรู้สึก อารมณ์ตามเรื่องราว และบุคลิกตัวละครได้อย่างเป็นเลิศ การนำเสนอบทเพลงนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการไว้อาลัย ให้กับ เอนนิโอโมริโคเน ผู้จากไปเมื่อไม่นานมานี้ ขณะมีอายุ 90 ปีเศษ ผลงานของเขาล้วนเป็นอมตะ จะอยู่ในใจของผู้ฟังไปชั่วกาลนานบัตรราคา 300, 700, 900, 1200, 1500บาทส่วนลดสำหรับบัตรทุกราคา –ลด 50%สำหรับนักเรียนนักศึกษา –ลด50%สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไปจำหน่ายบัตรที่ Thaiticketmajorโทร. 02-262-3456สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานมูลนิธิ RBSO โทร. 02-255 6617-8; 02 255 9191-2 https://www.rbsothailand.com / Email: rbso@bangkoksymphony.org